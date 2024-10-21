名廚尹達剛設計精緻料理 九龍香格里拉Café Koo日本秋祭自助餐

第9屆「日本秋祭in香港」美食主題重點活動之一，有九龍香格里拉酒店Café Kool的日本秋祭主題自助餐，專誠邀請了名廚尹達剛師傅替晚市自助餐，設計一系列結合日本食材的精緻中華料理，由即日起至11月17日，大家可以任食名廚精心設計的菜式。

尹師傅推介蟹鉗乾貝御金湯



尹達剛師傅入行超過半個世紀，於1988年獲得中國國家廚師最高級別「特級廚師」資格；2022年他獲得日本國駐香港總領事頒授「旭日雙光章」，表揚他對日本飲食文化的貢獻以及致力推廣「日材中煮」的理念，將優質的日本食材融入中國菜式之中。

尹師傅今次精心設計了蟹鉗乾貝御金湯，用新鮮的蟹鉗和元貝配上清甜的高湯，帶出海鮮的鮮味；砵仔焗海膽靈感源自砵仔焗魚腸，新鮮的海膽混合特製醬汁，放在砵仔中與雞蛋同焗，風味獨特；江南百花雞配蟹黃汁，將雞去皮後釀入蝦膠，弄成雞的形狀，蒸熟後切件，蝦肉爽口鮮甜，搭配濃郁甘香的蟹黃汁，層次分明而不膩。還有和牛𦟌配蘿蔔及柱侯醬，肉質嫩爽，蘿蔔清甜。

