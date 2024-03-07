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飲食
2024-03-07 19:00:00

周末好去處｜「可口可樂®《食神》嚐聚滋味館」廟街重現經典！玩遊戲赢黯然銷魂煲仔飯+瀨尿牛丸套餐

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可口可樂® 《食神》嚐聚滋味館

周末好去處｜今個周末去邊好？一於就去位於油麻地廟街的可口可樂®亞洲首個大型美食地標，還原多個《食神》經典場景，最適合和朋友一起去打卡玩遊戲！仲有機會赢走黯然銷魂煲仔飯連瀨尿牛丸套餐及無糖可口可樂、可口可樂™ 情比金堅杯，及可口可樂™爆漿瀨尿牛丸專用匙羹。立即睇內文詳情去玩啦！

香港成亞洲首個大型 Foodmarks 體驗城市 夥拍《食神》重塑「情與義」人情滋味

可口可樂® 一直與飲食、文化密不可分，香港是繼美國紐約市及巴西里約熱內盧後亞洲 首個推出大型可口可樂® Foodmarks 體驗的城市。提到香港文化港產片絕對是代表之一，當中亦有不少加入了可口可樂®的元素，美食電影《食神》就是其中經典的代表，所以可口可樂®特別於3 月 7 日至 10 日在油麻地廟街興記菜館打造期間限定「可口可樂® 《食神》嚐聚滋味館」，重現電影中的「爆漿瀨尿牛丸」鋪，將港式「情與義」滋味帶給大家！

可口可樂®《食神》嚐聚滋味館 四大打卡位重現經典

「可口可樂®《食神》嚐聚滋味館」，以《食神》電影各個經典場景作靈感，用上紅色作主調，配以港式懷舊霓虹燈招牌及 90 年代特色設計，走入館內如瞬間穿梭到戲中的廟街，場館内外更有《食神》七大人情滋味「情與義」名物，完全是「好食、新奇、又好玩」的體驗！

四大「情與義」名物藏於「可口可樂®《食神》嚐聚滋味館」以經典場面供大家打卡：

「爆漿瀨尿牛丸」-「爆漿瀨尿牛丸」鋪當然要有名物「爆漿瀨尿牛丸」，想模仿「火雞姐」打牛丸「打卡」，一定要到麵檔揮動手臂發揮驚人腕力！

「打乒乓波」- 邊個話牛丸唔可以打乒乓波？想感受「爆漿瀨尿牛丸」彈力，滋味館特設乒乓波枱、乒乓拍及特製乒乓「生丸」，等你同好友即時切磋。

「摺凳」- 「火雞姐」與「鵝頭」講數的經典場面，當然唔少得七大武器之首「摺凳」，摺凳與妙之處在於易於收藏，卻又隨手可得，方便即場同老友「打卡」重演「情與義」經典。

「可口可樂®」- 當日「火雞姐」講數都不忘擺罐可口可樂®在枱面！情與義好「汽」連場，可口可樂®又點會失場？彈彈瀨尿牛丸，當然要配啖啖冰爽可口可樂®！

玩遊戲赢走黯然銷魂煲仔飯連瀨尿牛丸套餐/可口可樂™ 情比金堅杯/匙羹

「可口可樂®《食神》嚐聚滋味館」外同時停泊兩架遊戲宣傅車，兩大好玩特色遊戲供大家與飯腳挑戰；另在油麻地指定餐廳嘆可口可樂®，均有機會赢走「情與義」名物：

爆漿瀨尿牛丸 VR 乒乓「聚」挑戰 贏名物「黯然銷魂煲仔飯」

兩名參加者合作完成爆漿瀨尿牛丸 VR 乒乓波挑戰，即可赢取「可口可樂四《食神》嚐聚滋味套餐」一份，在興記享用黯然銷魂煲仔飯一客、爆漿瀨尿牛丸一客、以及玻璃樽装無糖可口可樂兩支！（每日名額：100份）

爆漿瀨尿牛丸「聚」夾大挑戰 赢名物「可口可樂 ™爆漿瀨尿牛丸專用匙羹」

兩名參加者合作用特製筷子，從碗中夾出5粒爆漿瀨尿牛丸到指定容器，即可赢得「可口可樂™ 爆漿瀨尿牛丸專用匙羹」一對！（每日名額：150份）

嚐「聚」滋味赢獎賞 赢名物「可口可樂™ 情比金堅杯」

只要在油麻地地區指定餐廳享用指定套餐？連無糖可口可樂®，即可憑換領券到「可口可樂®《食
神》嚐聚滋味館」免費換領「可口可樂™情比金堅杯」一隻，體現「情與義」的人情滋味。（每日名額：450份）

「可口可樂® 《食神》嚐聚滋味館」

日期： 2024 年 3 月 7 日（周四）至 3 月 10 日（周日）

地點： 油麻地廟街 15 號興記菜館

開放時間： 13:30 至 22:00 （2024 年 3 月 7 日由 18:00 開放予公眾）

入場費用： 全免（送出禮品數量有限，送完即止） 

流動可口可樂®《食神》嚐聚滋味體驗 挑戰夾牛丸贏走無糖可口可樂®

由即日起，流動可口可樂®《食神》嚐聚滋味體驗將連日帶住巨型的「情與義」名物： 「爆漿瀨尿牛丸」、「摺凳」及「可口可樂」，配上人情滋味，遊走各區鬧市，歡迎各位約定朋友挑戰夾牛丸遊戲，即時免費贏走無糖可口可樂®一罐！

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流動可口可樂®《食神》嚐聚滋味體驗地點

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