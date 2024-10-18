味美道來｜上環惹仔麵線 大馬沙巴海鮮誠意麵店 24小時熬製深海魚湯(有片)

來自馬來西亞吉隆坡的敏儀跟隨老公Brian來港生活差不多10年，十分掛念家鄉的味道，「愛妻號」老公找來曾在大馬當廚師的拍擋阿龍，花了一年時間尋覓優質食材，打造馬來西亞沙巴海鮮精品麵店，把原始的大馬風味帶來香港。 文：Vera Gee 攝：SoB

野生大海斑魚鮮味濃 馬來西亞沙巴海洋水質優良，海斑、龍躉、肉蟹、虎蝦海產資源豐富，敏儀的沙巴親戚正是當地海鮮買手，於是託他空運沙巴的海產來港，用作熬湯底、作主料。小店出品每個細節都講究，以惹仔豪華海鮮麵的魚湯為例，挑選原條3公斤以上的沙巴野生深海七星斑或石斑，以慢火熬製24小時，熬至色澤奶白。選擇大條海魚取其魚味夠鮮甜，煲純正魚湯毋須加薑或其他蔬菜材料，還原大馬魚湯原始風味。海鮮材料不單有富魚味的海斑片，又有橙紅亮麗的沙巴虎蝦、嫩滑沙白蜆、重魚味的潮州魚片以及紫菜味濃的頭水紫菜。有位捧場客讚賞說，喝第一口魚湯便嘗出新鮮深海大魚的精髓，即使在金鐘上班，每天都來上環幫襯。

喇沙 6 次過濾隔渣 另一款惹仔古早喇沙麵，用了大量沙巴蝦煉蝦油、煲6小時蝦湯，混入攪碎連殼蝦肉，以及十多種香料如咖喱葉、香茅、南薑、辣椒炒足4小時的喇沙膽，煮成馬拉帶鹹香風味的喇沙，再經過6次過濾隔渣。「我們在馬來西亞吃的味道是辣辣的、香料味重，不是港式帶甜、厚椰漿那種。」敏儀說。霸皇蟹撈麵一樣落足料，手拆馬來西亞野生肉蟹的鮮甜蟹肉和蟹粉，混合陽澄湖大閘蟹的甘香蟹膏，層次感豐富，每一口都吃到蟹肉。店內的麵全部用新鮮麵而非乾麵餅，麵質具鮮活彈性。

廚師日睡 4 小時自製良心出品 用料成本高，而且堅持甚麼都自製，不用來歷不明或不潔淨的預製品。廚師阿龍早上6時已回舖準備食材，一直工作至晚上11、12時。這家只能容納12位客人的上環地舖小店，晚市及星期六日卻不開門，在別人眼中是一門難賺錢的生意。面對小店迂迴的路途，他們堅持付出心機耐性，做新鮮美味出品給客人，緊抱信心迎難而上。

惹仔麵線 地址：上環文咸東街6號地下

電話：6169 9366

營業時間：星期一至五11am-6pm，星期六、日及公眾假期休息