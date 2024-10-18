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飲食
2024-10-18 12:00:00

味美道來｜上環惹仔麵線 大馬沙巴海鮮誠意麵店 24小時熬製深海魚湯(有片)

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馬來西亞原始風味魚湯，不用加薑或蔬菜調味，保留最純正海魚味道。

馬來西亞原始風味魚湯，不用加薑或蔬菜調味，保留最純正海魚味道。

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來自馬來西亞吉隆坡的敏儀跟隨老公Brian來港生活差不多10年，十分掛念家鄉的味道，「愛妻號」老公找來曾在大馬當廚師的拍擋阿龍，花了一年時間尋覓優質食材，打造馬來西亞沙巴海鮮精品麵店，把原始的大馬風味帶來香港。

文：Vera Gee 攝：SoB

選取沙巴野生大海斑慢火長熬奶白魚湯，避免破壞海魚的營養。 （左至右）小店班底有店員阿嵐、馬來西亞華人敏儀與港人丈夫店主Brian、拍擋阿龍師傅。 敏儀來自吉隆坡，很掛念家鄉的味道，老公Brian於是開這間大馬主題麵店一解愛妻鄉愁。（照片由敏儀提供）

野生大海斑魚鮮味濃

馬來西亞沙巴海洋水質優良，海斑、龍躉、肉蟹、虎蝦海產資源豐富，敏儀的沙巴親戚正是當地海鮮買手，於是託他空運沙巴的海產來港，用作熬湯底、作主料。小店出品每個細節都講究，以惹仔豪華海鮮麵的魚湯為例，挑選原條3公斤以上的沙巴野生深海七星斑或石斑，以慢火熬製24小時，熬至色澤奶白。選擇大條海魚取其魚味夠鮮甜，煲純正魚湯毋須加薑或其他蔬菜材料，還原大馬魚湯原始風味。海鮮材料不單有富魚味的海斑片，又有橙紅亮麗的沙巴虎蝦、嫩滑沙白蜆、重魚味的潮州魚片以及紫菜味濃的頭水紫菜。有位捧場客讚賞說，喝第一口魚湯便嘗出新鮮深海大魚的精髓，即使在金鐘上班，每天都來上環幫襯。

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惹仔豪華海鮮麵$128 沙巴海鮮有七星斑或石斑、15cm虎蝦及沙白蜆，伴頭水紫菜。魚湯充滿海魚鮮味。 海斑及虎蝦均厚肉具彈性。

喇沙6次過濾隔渣

另一款惹仔古早喇沙麵，用了大量沙巴蝦煉蝦油、煲6小時蝦湯，混入攪碎連殼蝦肉，以及十多種香料如咖喱葉、香茅、南薑、辣椒炒足4小時的喇沙膽，煮成馬拉帶鹹香風味的喇沙，再經過6過濾隔渣。「我們在馬來西亞吃的味道是辣辣的、香料味重，不是港式帶甜、厚椰漿那種。」敏儀說。霸皇蟹撈麵一樣落足料，手拆馬來西亞野生肉蟹的鮮甜蟹肉和蟹粉，混合陽澄湖大閘蟹的甘香蟹膏，層次感豐富，每一口都吃到蟹肉。店內的麵全部用新鮮麵而非乾麵餅，麵質具鮮活彈性。

惹仔古早喇沙麵$88 潮州魚片吃出重魚味，還有沙白、豆卜、流心蛋及粗芽菜。 喇沙的蝦湯及香料味突出，帶辣勁。 霸皇蟹撈麵$88 手拆馬來西亞肉蟹的蟹肉及蟹粉，加上陽澄湖蟹膏，啖啖足料；上海麵夠吸汁。 啖啖食到蟹肉、蟹膏及蟹粉，還要是親自手拆不用來貨，賣$88的確性價比高。

廚師日睡4小時自製良心出品

用料成本高，而且堅持甚麼都自製，不用來歷不明或不潔淨的預製品。廚師阿龍早上6時已回舖準備食材，一直工作至晚上1112時。這家只能容納12位客人的上環地舖小店，晚市及星期六日卻不開門，在別人眼中是一門難賺錢的生意。面對小店迂迴的路途，他們堅持付出心機耐性，做新鮮美味出品給客人，緊抱信心迎難而上。

連小食都花心機手工製作，配自製酸甜辣醋汁。 古法千層豬小腸$28 將新鮮豬小腸清洗了2小時，穿成一圈圈，吃下彈牙。 彈牙墨魚根滑$28 用新鮮墨魚切片、手打2小時製成，每一啖都吃到墨魚。 爆脆玉米餅$25 將粟米攪碎成粉製成，天然香脆，伴鹹香惹味的梅乾菜。

惹仔麵線

地址：上環文咸東街6號地下
電話：6169 9366
營業時間：星期一至五11am-6pm，星期六、日及公眾假期休息

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