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飲食
2024-03-06 14:00:00

味美道來｜九龍城彩虹 屬於街坊的忘憂雜貨店

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味美道來｜九龍城彩虹 屬於街坊的忘憂雜貨店

味美道來｜九龍城彩虹 屬於街坊的忘憂雜貨店

城南道上有一間小店，門前總是熱鬧非凡。街坊們你一言我一語的，泰文、英文、廣東話，不同的語言仍然無阻他們閑聊的興致。而當中把說不同語言的街坊聚集起來的便是彩虹的店員阿Sam：只見他一邊從容有序的和街坊們閑話家常，一邊收銀找錢，不時還要回應來尋人的左鄰右里。

 

店舖雖小，但樣樣俱備，全靠阿Sam細心的性格。攝：羅錦鴻

店舖雖小，但樣樣俱備，全靠阿Sam細心的性格。攝：羅錦鴻

街坊尋人處

「佢去咗邊啊？」這已是第四位來尋人的的街坊，而阿Sam似乎也對她要找誰料如指掌，「佢冇咁快啊，一陣見到佢同佢講你揾佢。」回答完還不忘向她推薦一下新到貨的糯米包，而街坊也爽快地購入幾個。「呢隻糯米包好食啊，入面包芋頭或者香蕉，用蕉葉包住燒，好滑好清香，岀面好少見。」他一邊收錢還一邊向我講解，更熱情地打開一隻讓我們嘗嘗。糯米入口清香，煙韌卻不黏口，芋泥軟滑不死甜。

 

（左起）椰汁糕、黑椒糯米糍和糯米包以蕉葉包製，款款都帶有淡淡清香。攝：羅錦鴻 當中把說不同語言的街坊聚集起來的便是彩虹的店員阿Sam：只見他一邊從容有序的和街坊們閑話家常，一邊收銀找錢，不時還要回應來尋人的左鄰右里。攝：羅錦鴻

對工作的熱情

他看我們吃得開心，又把不同的貨品拿岀來，逐一向我們介紹：「之前有人介紹過嘅我就唔重複比你哋，拎啲少見啲嘅俾你哋試下。」只見他從雪櫃中拿岀一袋東西，逐一向我們介紹：「呢兩罐係非賣品飲品，怕你哋口渴，試下。」他又拿岀一個個小巧可愛像粽的東西：「有口福喇你哋，呢個好少返貨。係用鮮椰汁整嘅椰汁糕，入面仲包住椰糖，岀而軟滑，入面脆口。」不論是小食還是拜神用品，他都能說岀個所以然來。

 

泰式豬油渣是可當零食，更可放入湯麵中，脆口又不油膩。攝：羅錦鴻 泰式串燒是泰國小店的婆婆秘製的，平日下午三時已售完。$45一包攝：羅錦鴻 以烘焗方式處理的香蕉乾甜而不膩。($30) 冬陰公豆皮製作繁複，要先浸豆皮，後入味再烘乾。（$35）攝：羅錦鴻

笑言自己有職業病

不單對貨品瞭如指掌，他對每位街坊的喜好都記得一清二楚。不需街坊開口，他便已知對方需要甚麼，令記者不禁讚嘆，他是如何能自然切換三語，又能記性每位街坊的喜噁？他只笑言自己有職業病：「可能因為以前返國泰機場貴賓廳，所以啲客未坐底就知佢哋要咩。」因緣際會，他便認識了彩虹的老闆娘，也因這岀眾的記憶力使他最後落腳於彩虹。

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店內的貨品大多都是老闆娘從泰國各處搜羅回來的。攝：羅錦鴻 軟熟的麵包配上香滑的斑蘭餡，香氣馥蜜，是街坊必買之一。攝：羅錦鴻 因為彩虹的來去貨快，所以麵包才能保持最新鮮的狀態。（$75 一盒）攝：羅錦鴻 斑蘭千層糕（$18）以新鮮斑蘭和椰汁而製，口感煙韌，甜度適中。攝：羅錦鴻

見證城南道變遷

從國泰貴賓廳到城南道雜貨店，工作環境總會有些落差，但他卻認為不論在那裡，都是打份工，對客人的態度不應隨環境而變。可惜，人情雖不變，時代需更替。不知不覺，彩虹也紮根九龍城大半世紀，啟德道也面臨清拆。阿Sam聽老闆娘說，從前城南道並沒有這麼多雜貨店，是因為啟德機場落成，這裡落貨方便，慢慢才聚集了一個小泰國社區。而早年老闆娘也表示想翻新一下店舖，但阿Sam卻阻止了她：「呢區變得好多，始終要有一樣唔變嘅樣喺度。」

 

彩虹

地址：九龍城城南道 20C 地下

電話：2275 4884

 

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