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飲食
2024-10-31 19:00:00

味美道來｜前米芝蓮名店大廚淡泊名利藏身街坊小店 太子人氣亞南雞煲(有片)

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這位名店大廚安於藏身小店的一人廚房小世界裡，只想專注做好每一個雞煲。

這位名店大廚安於藏身小店的一人廚房小世界裡，只想專注做好每一個雞煲。

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今時今日大小食肆紛紛結業，然而屹立太子花園街13年的亞南雞煲店依然旺場，一晚做兩轉生意，已訂枱客人排隊等一個鐘都不生氣，究竟這間由兩個麻甩中佬拍擋經營的街坊雞煲店，有甚麼萬誘引力呢？

:Vera Gee : 吳康琦

原隻蟹雞煲 時價 當膏蟹的油香滲入雞件中，令香味紛陳的雞煲醬料層次更豐富。 雞肉選用三黃雞，油分適中，咬下有彈性，醬汁香口入味。 10月17日晚上7時，坐場滿座。

30年死黨度橋突圍

1017日晚上7時，店內已坐滿食客，一大班豪邁女熟客傾偈隊啤，嘈到拆天。席上街坊客，不乏兩小口年輕情侶及妙齡少女閨密，氣氛熱鬧得很。每枱熱騰騰的雞煲隨著輕煙散發香氣，令整間店舖籠罩著誘人的雞煲醬香。

中佬店主周公子與六福菜館店主肥偉既是拍擋，也是相識三十多年的死黨。周公子年輕時曾經有段時間失業，沒錢開飯，肥偉仗義相救度過難堪的日子。肥偉幽默笑說彼此臭味相投，性格不計較，所以合得來。肥偉一向是周公子最信任的顧問「橋王」，餐牌的雞煲選擇比同類店舖多，也是肥偉幫手度橋。十多款雞煲分乾雞煲及湯雞煲兩類，乾雞煲分別搭配不同海鮮如原隻蟹、鮑魚、花甲、海蝦、墨魚鬚、日本刺身級帶子；又會溝牛雜或豬雜，醬料香味紛陳。湯雞煲比較滋補，有蟲草花野生竹笙花膠濃湯雞煲、川貝花膠海底椰雞煲、藥膳花膠醉雞煲等，迎合不同客路口味。

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惹味醬炒海鮮煲 細煲$408 越南大虎蝦、大連鮑魚、刺身級帶子、墨魚鬚及大沙白均細嫩入味。 冬瓜瑤柱花甲濃湯雞煲 細煲$308 湯膽以豬骨和雞熬三個小時，加入瑤柱更鮮甜。 (左)周公子與肥偉是相識30多年的死黨，與低調的許師傅一樣以客為先。 亞南四式牛魔王(送蔬菜類一份) 小$268 有安格斯牛小排、新鮮牛坑腩、極品肥牛粒及牛筋丸。 原裝美國桶蠔$178、深海龍躉片$138份、蟹籽手打墨魚滑$78

廿種香料自家秘方雞煲醬

坐在店內每一角落，都會聽到廚房傳來「哄、哄」炒鑊聲響此起彼落。記者好奇走入廚房，得知大廚只有一人。主廚許桂順師傅做手工潮州菜出身，早年在國內深圳陽光酒店、廣州、昆明、北京酒店的潮粵菜界打滾了10年之久，回港後擔任知名的東來居火鍋料理大廚。東來居曾連續三年躋身米芝蓮推薦餐廳，更獲CNN選為「香港最佳火鍋大賞」得主，當年台北晶華酒店邀請許師傅來台灣獻技，不少台灣傳媒大肆報導。

自東來居數年前租約期滿結業，一班捧場客包括肥偉大感可惜，與許師傅多年相識、欣賞他的肥偉穿針引線下，誠邀許師傅紆尊降貴，替早年沒有名氣的亞南雞煲店掌廚。許師傅自家研發的雞煲醬秘方採用廿種香料，結合沙茶醬、柱侯醬、南乳，香味富有層次，濃中帶微甜，風味與一般添加味精的死鹹雞煲醬有分別。炒雞煲醬需要花上3個小時不停攪拌，避免黏鑊底，而且慢慢炒才能把醬料的香味全然釋放出來。

王牌脆炸牛坑腩$88 炸漿薄脆，鎖著新鮮半肥瘦牛腩的油脂香。 大廚許桂順師傅效力東來居時期，曾獲台北晶華酒店邀請來台灣獻技，不少台灣傳媒大肆報導。（圖片來源：台北晶華酒店） 大廚許桂順師傅說，一成不變就不會有進步，故此他一直微調雞煲醬料的秘方。

看淡名店光環歸於平淡

許師傅每晚一輪平均獨力炒30個雞煲，旺場兩輪更多達60個雞煲，然而狹窄的廚房只有一個爐頭放鑊，另一個爐頭長放大鍋熬雞湯。無論乾雞煲還是湯雞煲，都要獨立每份煮，可想而知他一人背負的工作量有多巨大。「許師傅廚藝好，對食物真的很尊重，非常用心下廚，炮製出品好像煮給家人一樣。他多年來沒有放假，怕其他人破壞出品質素。」肥偉欣賞許師傅說。

記者跟攝影師走入狹隘高溫的廚房裡拍攝製作雞煲過程，感到悶熱。許師傅當日生病仍堅持親身上陣，看他額頭在冒汗，雙手依然充滿爆炸力量，落力炒雞煲。如今他五十多歲，不在乎名店光環，不願競爭權力，寧願歸於平淡，安於藏身小店的一人廚房小世界裡，專心做好每一個雞煲，讓客人細嘗雞煲香口帶鑊氣美味。

亞南雞煲
地址：太子花園街211號地下
電話：2392 6100
營業時間：5:30pm-凌晨2am
 

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