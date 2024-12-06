味美道來｜創科才俊基督徒開歐陸風麵包店 每天為客人祈禱祝福（有片）

創科公司老闆Ivan以前經常去歐洲公幹，愛上吃歐洲麵包。加上本身是一名虔誠基督徒，4年前做夢腦海浮現聖經英文經文「Bread of Life」（生命的糧）的字句，觸發他踩界開設歐陸式麵包店，希望透過優質美味的麵包為客人傳送祝福。

麵包店命名為「Bread of Life」，是出自聖經約翰福音第6章35節「耶穌說：我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。」這句經文帶出「不要為明天憂慮」的正向信念，鼓勵世人活著有盼望。Ivan開麵包店背後的意義，就是希望透過麵包的祝福廣傳福音。「我每朝早都會為麵包店任何進來的人禱告，祝福他們有喜樂的人生。希望他們聽到店內播放洗滌心靈音樂的同時，也感受到麵包的質素和員工的熱誠，這些都是給所有客人的祝福。」Ivan說。

「我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓。」

「我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓。」

「我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓。」

他感恩找到滿腔熱誠、來自馬來西亞的總廚Mohd.Iqwan Shah，在不同國家的文華東方酒店有十多年餅廚經驗，做麵包技巧根基穩固。他採用質素穩定的法國麵粉、法國牛油及法國鮮果製作歐陸式酥批，各式水果丹麥酥、牛角酥、肉桂酥特別酥脆乾爽，帶柔和的牛油香而不覺有油膩感。最人氣是日賣400件的千層蛋撻，有焦糖味及開心果味，蛋量豐厚，買回家放久了仍保持酥脆。立方千層酥與牛角包一樣外脆內軟，草莓立方千層酥釀了自家製草莓果醬；朱古力咖啡牛角包則釀入朱古力咖啡吉士餡料，令味道和口感豐富不單調。

酥批花3天製作

麵包店以甜餡酥批佔大多數，要知道酥批在製作工夫上特別需時，由搓製麵糰到發酵、把麵糰來回壓薄、分切剪裁以至逐個包捲或層層疊疊，前後工序要動用3天，非常花心機。尤其Pain Suisse(瑞士朱古力酥)要將酥皮麵糰不斷摺疊，分成多層，造出來的酥點層次特別多特別脆。為了應付繁多的工序，總廚每天凌晨1時便回舖開始預備，做足12、13小時。縱然辛勞，他毫無怨言，反而每天培養快樂好心情製作麵包。因為他深信開心做麵包，麵包也會做得好吃；如果心情不佳，便會影響做麵包的成果。難怪記者進入麵包店的餅房觀察他做牛角包，他全程表情都保持愉悅。

Bread of Life

地址：銅鑼灣利園山道49-51號地下G及H號舖

電話：6733 8961

營業時間：星期日至四8am-8:30pm，星期五及六8am-9pm