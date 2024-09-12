綽號牛丸師傅和太太Kimmy在太子經營日式串燒店多年，原本生意蒸蒸日上，冷不防遇上疫情、移民潮、北上消費連番影響生意蝕大錢。面對風浪，夫婦咬緊牙關，互相扶持，將中價串燒店轉型為親民價泰北麵店，希望能殺出一條血路。 文：Vera Gee 攝：吳康琦

秘方沿自泰北山區家庭 麵店主攻泰北馳名金麵，金醬配上金黃色的全蛋麵和全蛋炸麵而命名。金醬秘方是從泰國北部山區一個家庭傳授得來，用上大量泰國新鮮香草和香料，手工研磨成粉末，再逐一加入椰糖、魚露、椰奶、椰漿煮成濃醬，鮮香草與香料味突出，醬身濃稠滑溜，微辛口帶甜，回甘香味悠長，有別於辛辣材料比重較多的泰式咖喱。此金醬要花上半小時將所有材料炒至融合，釋出香味，期間須不停打圈拌勻，防止椰糖黏鍋底。推醬時間亦要拿捏得準，過火會變苦；煮得不徹底醬味又會不濃烈，少一點耐性都不能。

為了極致不惜手肘勞損 牛丸師傅試盡多間麵廠的蛋麵，最後精挑萬選了40年老字號鍾華記麵廠的蛋麵，取其蛋香重又爽口。牛丸師傅特別調製蒜油來撈蛋麵，讓每條麵條更加幽香，另外又配上炸蛋麵球，給客人細嘗濕麵與乾麵兩種不同食法的體驗。配金麵的雞扒選用去骨雞髀慢煮一個小時，保持肉質嫩滑。平民的泰北麵在每一個細節上都做得精細。「我們抱著的宗旨同日本餐一樣，就算一碗麵都可做到極致給客人。現在香港市道大家都好悲觀，我們希望盡量平民化，讓大家都可以試得到。」牛丸師傅說。他堅信味道極致就一定要付出時間、心機和體力，即使半小時不停手打圈煮醬，加上每天工作超過12小時，長時間站立引致手肘勞損，客人一定會感受到出品的味道與坊間的有所不同。

太太無怨無悔默默支持 舖頭轉型只有個多月，頗旺場，能否轉虧為盈尚未知曉。牛丸師傅對於金錢損失還能看得開，但工作困身，長時間不能陪伴12歲兒子，跟兒子相處的時間卻無法彌補，這樣令他最難受，內心充滿愧疚。無論日子順境或逆境，太太Kimmy都一直站在牛丸師傅身旁無怨無悔默默支持他：「我們在一起已經十年，好老套，就是因為一個愛字，我放棄原本工作幫他打理舖頭。」看著昔日是管理階層的太太走入辛苦的飲食業世界，紆尊降貴拖地、洗厠所，為他付出、犠牲了許多，令他心中感動萬分，更鞭策他努力做好自己來報答她。

Aroma Thai Food

地址：太子汝州街39號廣勝大廈地下B舖

電話：9321 7739

營業時間 :12nn-10:30pm

