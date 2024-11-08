味美道來｜專訪40年老字號香港仔流記艇仔粉 坐隔鄰舢舨艇海上開餐最好氣氛

始於1984年的香港仔流記艇仔粉固定停泊消息一出，迅即成了網上熱話。打從八十年代獲海事處發水上小販牌照，轉為現在持有食環署所發的食物製造廠牌照，由舊艇轉新船，經歷疫情前後擾攘了五年之久！幸得街坊輝哥拔劈刀相助，提供碼頭免租停泊，年過70的流記艇仔粉主理人流叔不用四處飄泊，更方便顧客外賣。
文：Vera Gee攝：林俊源
熱心街坊協助固定停泊碼頭
從事船艇生意的街坊輝哥，爸爸是漁民團體負責人，所以輝哥對艇仔粉歷史由頭跟到尾，從旁協助流叔申請牌照及規劃新船。輝哥闡釋：「海上條例對於公眾石級以及可不可靠泊有嚴格限制，即使艘船有食物製造廠牌照，若果有客人揮手柯打，流叔只能交低碗粉，就要即刻移開艘船，這樣經營會幾困難。我自己在這裡扎根，這個碼頭是我的，我就給流叔停泊，讓其他人來碼頭買艇仔粉。講句俗語我係呢度嘅陀地，所以知道點做，免了許多不必要的麻煩。」
流記停泊的碼頭有伙記駐守替大家落單，手寫餐牌列出3款食品，有招牌艇仔粉、雞粥和臘腸糯米飯，一律$40。招牌艇仔粉餸料有叉燒、燒鴨、白切雞、白魚蛋及菜，轉鴨髀或雞髀另加$20；也可自選單併或雙併；粉類可自選河粉、瀨粉、米粉或菜底。有幫襯多年的街坊熟客購買艇仔粉後，步行1分鐘到公園的涼亭內開餐，涼亭內設有三張棋枱，涼風送爽，環境不錯！而另一個食粉好地方，就是旁邊與流記合作的漁人碼頭連接的一艘舢舨艇，只要惠顧飲品（$12起），就可以上舢舨艇對著海景細味流記出品，最有海上風味氣氛！
入廚房直擊梳羅魚+煨大地魚煲湯
八十年代初，流記提供艇仔粉的主要對象為香港仔漁民，流叔謂漁民每天都對著海產，反而想吃重肉香的肉食，所以艇仔粉的主料是燒味。以前流叔在艇上自家烤製燒味，後因無牌拆棚，現時向香港仔的燒味檔取貨，故此艇仔粉的靈魂在於魚湯。記者和攝影師走入流記廚房直擊艇仔粉出餐過程，新船不像以前艇仔般開放式設計，而是較為密封式，備有冷氣和洗手間，設備企理潔淨。熬湯用的大鍋大半個人般高，鍋內放了煎香的新鮮梳羅魚及煨乾了的大地魚煲湯，帶出鹹香魚鮮。湯鍋旁邊是一排燒味架，掛起原隻燒鴨和雞，流叔隨手拿來切件。另一明火爐頭放了煎鍋，用來炒臘味飯，飯煲放了臘腸一同蒸飯。
兒子傳承家業盡力幫忙
自新船固定停泊後，營業時間由以前只開星期六日，延伸至每日晚上9時（逢星期二休息）。流叔超過40年在艇上長時間站立煮粉，積累了身體毛病，腰椎觸碰到神經線，令他腳痹又腳痛。小兒子華仔不忍心流叔辛勞，這十年間會主動幫忙，現在每日放工後都會來協力。希望傳承老字號家業的華仔聘請了前酒樓廚師及幫工減輕流叔的工作量，讓流叔日後只需主力熬艇仔粉的靈魂魚湯。「多年來我日日都開心，朝早開工夜晚收錢就開心！現在為了兩餐就算，無其他要求，阿仔聽話又健康，我滿足㗎啦！」和藹的流叔說。
流記艇仔粉
地點：香港仔新填海區2A(船牌B145430)，即香港仔漁人碼頭6號碼頭旁
電話：9140 2628
營業時間：11am-9pm(逢星期二休息)
Facebook：流記香港仔艇仔粉