味美道來｜專訪40年老字號香港仔流記艇仔粉 坐隔鄰舢舨艇海上開餐最好氣氛

始於1984年的香港仔流記艇仔粉固定停泊消息一出，迅即成了網上熱話。打從八十年代獲海事處發水上小販牌照，轉為現在持有食環署所發的食物製造廠牌照，由舊艇轉新船，經歷疫情前後擾攘了五年之久！幸得街坊輝哥拔劈刀相助，提供碼頭免租停泊，年過70的流記艇仔粉主理人流叔不用四處飄泊，更方便顧客外賣。

熱心街坊協助固定停泊碼頭

從事船艇生意的街坊輝哥，爸爸是漁民團體負責人，所以輝哥對艇仔粉歷史由頭跟到尾，從旁協助流叔申請牌照及規劃新船。輝哥闡釋：「海上條例對於公眾石級以及可不可靠泊有嚴格限制，即使艘船有食物製造廠牌照，若果有客人揮手柯打，流叔只能交低碗粉，就要即刻移開艘船，這樣經營會幾困難。我自己在這裡扎根，這個碼頭是我的，我就給流叔停泊，讓其他人來碼頭買艇仔粉。講句俗語我係呢度嘅陀地，所以知道點做，免了許多不必要的麻煩。」

流記停泊的碼頭有伙記駐守替大家落單，手寫餐牌列出3款食品，有招牌艇仔粉、雞粥和臘腸糯米飯，一律$40。招牌艇仔粉餸料有叉燒、燒鴨、白切雞、白魚蛋及菜，轉鴨髀或雞髀另加$20；也可自選單併或雙併；粉類可自選河粉、瀨粉、米粉或菜底。有幫襯多年的街坊熟客購買艇仔粉後，步行1分鐘到公園的涼亭內開餐，涼亭內設有三張棋枱，涼風送爽，環境不錯！而另一個食粉好地方，就是旁邊與流記合作的漁人碼頭連接的一艘舢舨艇，只要惠顧飲品（$12起），就可以上舢舨艇對著海景細味流記出品，最有海上風味氣氛！