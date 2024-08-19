味美道來｜意粉名店廚圓兒時夢想 逆市開蟹湯拉麵刨冰店

做人如果沒有夢想，跟一條鹹魚有甚麼分別？不願做鹹魚的意菜大廚Jack，入行走進三星米芝蓮意菜餐廳，自立門戶後不斷突破自己框框，一步一步實踐心中每個夢想。

Jack十年前一圓創業夢，開設意菜餐廳Involtini，主打自家製手工意粉，甚得口碑。幾年後選址居住的屯門區開分店JEP，成為區內人氣意粉店。不過近年受到港人外遊、北上等經濟因素影響下，生意下跌三成。他卻心口掛著「勇」，在餐廳隔鄰再開多一間日式拉麵店，實現兒時夢想，順道將自己熱愛的甜品放在餐牌中。他特意將新舖布置成「小京都」，親自搭建京都風小庭園，打造屯門打卡景點，希望帶旺餐廳一帶吸引更多人來。

意粉店的意粉及甲羅燒意大利飯，均用蟹湯烹調來提升海洋氣息，給了他靈感自創坊間鮮見的蟹湯拉麵。吸取客人寶貴意見後，蟹湯經過多番改良，除了用上大量三點蟹、花蟹、肉蟹熬夠5小時，突出蟹味，更加入雞骨、雞腳及小量豬筒骨帶出肉香及骨膠原，還加了昆布、鰹魚花吊出鮮味。做蟹湯拉麵的複雜程序和成本，比普通豬骨湯昂貴很多。他挑選兩款每日本地製作的南天製麵，一款白身直麵口感順滑，宜配醬油蟹湯；另一款黃色曲麵較掛湯，最襯乾貝蟹白湯。拉麵配上松葉蟹肉、自己調製的松葉蟹膏味噌、火炙醬煮日本豬腩叉燒以及九州溏心蛋，展現Jack看重拉麵層次豐富的心思。

從善如流滿足客人

他設計的芭菲和刨冰，分別加入自製果凍及漂亮花花形狀果蓉，再搭配自製蕨餅、日本產白玉、十勝紅豆及雪糕，悅目吸引。「我們會問每位客人的意見，有什麼地方做得不好，有時我會因為緊張客人意見而睡不著。說實話，我是拉麵初哥，經過許多挫敗，每日不停在想究竟自己如何進步，每日都在改進，希望做到最好給客人。兼顧兩間舖擔子不小，辛酸背後客人吃得開心，我已經很開心。用心機下廚，出品對得住價錢，是我身為廚師基本的專業操守。」滿載廚師魂的Jack說。

花華和食屋

地址：屯門良德街8號珀御G06

電話：從缺

營業時間：中午12時至4時30分；6時至10時

