味美道來｜旺角臥虎藏龍「港嘢家」煲仔飯 超香老字號臘味飯焦誘人

臘味生切保留油香

老闆KC有多年替酒店做餐飲品牌項目經驗，有腦識度橋又愛吃識食。早年赴上海發展，創辦香港懷舊裝潢的「港嘢茶檔」，將香港獨有飲食文化帶來國內，名導演王家衛都是常客，全國特許經營分店多達70間。8年前老闆賣盤返回香港，先後在九龍城、佐敦開舖，最近搬來旺角，取名「港嘢家」。

講到香港味道，大家都鍾情煲仔飯吧！這裡有手切鮮牛肉、粒粒香臘味、雞油花膠菇滑雞、豉汁龍蟠鱔煲仔飯。記者強烈推介粒粒香臘味煲仔飯，臘味採用西環老字號和珍臘味，為了避免臘味先蒸後切流失油分，明知山有虎偏向虎山行，不嫌臘味生切有硬度較難切，仍堅持生切切粒，還要切至粒粒均稱才煲飯，保留臘腸和臘肉的油香；而且臘味多切面，沒有腸衣遮擋，油香更澎湃，撈飯吃怎會不銷魂？幸福肥的老闆笑稱以前更肥胖，為了欺騙自己吃少一些臘味，所以提議將臘味切粒，怎料結果反而食量更多。