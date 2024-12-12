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飲食
2024-12-12 19:00:00

味美道來｜旺角臥虎藏龍「港嘢家」煲仔飯 超香老字號臘味飯焦誘人

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味美道來｜旺角臥虎藏龍「港嘢家」煲仔飯 超香老字號臘味飯焦誘人

味美道來｜旺角臥虎藏龍「港嘢家」煲仔飯 超香老字號臘味飯焦誘人

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旺角廣華街有間臥虎藏龍港式料理小店，午市賣手撕雞飯、生煎肉餅碟頭飯；晚市做暖笠笠瓦鍋煲仔飯、湯鍋米線，餐牌幽默搞gag笑稱「晚晚有拾POT(玩食字support)，無論今日如何過，晚餐都要好好過。」

文：Vera Gee 攝：吳康琦

紅A吊燈、鐵閘、墨綠色座椅、黑白街頭照片拼貼，充滿懷舊香港風情。 老闆早年在上海創立香港情懷的「港嘢茶檔」，名導演王家衛都是常客。

臘味生切保留油香

老闆KC有多年替酒店做餐飲品牌項目經驗，有腦識度橋又愛吃識食。早年赴上海發展，創辦香港懷舊裝潢的「港嘢茶檔」，將香港獨有飲食文化帶來國內，名導演王家衛都是常客，全國特許經營分店多達70間。8年前老闆賣盤返回香港，先後在九龍城、佐敦開舖，最近搬來旺角，取名「港嘢家」。

講到香港味道，大家都鍾情煲仔飯吧！這裡有手切鮮牛肉、粒粒香臘味、雞油花膠菇滑雞、豉汁龍蟠鱔煲仔飯。記者強烈推介粒粒香臘味煲仔飯，臘味採用西環老字號和珍臘味，為了避免臘味先蒸後切流失油分，明知山有虎偏向虎山行，不嫌臘味生切有硬度較難切，仍堅持生切切粒，還要切至粒粒均稱才煲飯，保留臘腸和臘肉的油香；而且臘味多切面，沒有腸衣遮擋，油香更澎湃，撈飯吃怎會不銷魂？幸福肥的老闆笑稱以前更肥胖，為了欺騙自己吃少一些臘味，所以提議將臘味切粒，怎料結果反而食量更多。

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粒粒香臘味煲仔飯$88(晚市) 有臘腸、鵝膶腸、南安臘鴨、冬菇、豆腐乾，油香四溢，組合豐富。 用平底瓦瓷鍋放於明火上煲飯，受熱均勻，鍋底也平均呈現脆口飯焦。 手切鮮牛肉煲仔飯$98(晚市) 在嫩滑大片的牛肉上加了牛脂，隨熱力融化帶出肉香；湖北蛋重蛋香。

高湯浸米加海味更提鮮

煲飯前，他們每天熬製高湯，浸絲苗米浸夠4小時，使米粒吸飽高湯的鮮味。牛肉煲仔飯用牛湯浸米，臘味煲仔飯就用雞湯浸米。他們曾試驗過，用高湯煲飯不及花時間浸米般入味。為了強化煲仔飯的鮮味，他們更加入海味，先把蝦米、蝦籽、瑤柱及金華火腿磨成粉末，撈臘味煲仔飯一齊煲，以天然方式提升鮮味。他們搜羅了平底瓦瓷鍋在明火上煲飯，受熱平均產生均勻飯焦。煲好的飯奉上給客人時，煙氣緩緩上升，店員沿著鍋蓋邊打圈式淋豉油，待一會兒打開蓋，又淋多一圈豉油。將飯、餸、汁撈勻放入口，熱騰騰的飯粒軟硬度與乾濕度剛好，沾滿臘味的香潤，豉油調煮過令鹹度溫和，提香而不死鹹，吃罷有種溫暖滿足的幸福感。

採用合作多年的西環老字號和珍臘味。 將蝦米、蝦籽、瑤柱及金華火腿磨成粉末，一起煲飯，提升鮮味。 他們每天分別熬製雞湯及牛湯，浸絲苗米浸夠4小時，使米粒吸飽高湯的鮮味。 他們搜羅了平底瓦瓷鍋在明火上煲飯，受熱平均產生均勻飯焦。

有要求老闆遇上有要求主廚

老闆愛吃，自然對出品高要求，怕麻煩的老鬼廚師會推搪。幸好遇上積極有上進心、喜愛香港文化的台灣年輕主廚阿儒，能彼此配合構思出品，改良至盡善盡美。例如「源」湯鍋仔米線的湯底會按個別食材配同類湯底，每天熬製魚湯配活鱔片、濃蝦湯配海鮮、鴨湯配火鴨、牛湯配牛肉、雞湯配胡椒豬肚花膠雞。小店那麼認真，難怪開業不久，每晚7時門口便出現人龍，迅速成為旺角人氣店。

來自台灣的主廚阿儒娶了港人太太後來港生活，醉心炮製港式料理。 蝦油濃蝦湯伊麵$88(晚市) 海鮮有蝦、花膠、八爪魚及帆立貝，加入蝦油令蝦香更突出。 堅香脆生煎肉餅飯$68 (午市) 肉餅肥瘦比例為3:7，生煎鎖著豐腴肉汁。 下午3:30pm至5pm落場，別摸門釘喔！

港嘢家

地址：旺角廣華街10

營業時間：11:30am-3:30pm5pm-11pm

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