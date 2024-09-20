Henry 23歲做爸爸、25歲結婚、26歲生意失敗，然後破產離婚，廿幾歲的人生故事飽歷風霜。他萬念俱灰，想起張家輝在電影《激戰》的說話：「我不要到熄燈那日，一件值得我記住的事都沒有。」他告訴自己，人生要做一件喜歡的事燃亮生命，於是他選擇了廚師路。
文:Vera Gee 攝:吳康琦
悔疚成為動力 彌補過去錯失
Henry以前是貨運物流銷售員，加上兼任婚禮籌劃生意，高峰期月賺8、9萬，對當時只有23歲的他不禁飄飄然。賺得多卻花得多，迷失於紙醉金迷世界裡享樂，做了對家庭不負責任的事。後來經濟周轉不靈，問財務公司借錢，最後無力還清欠款，太太忍受不了離開他。生意失敗、破產、離婚，一無所有，兩年來混混噩噩低沉過日子。
「以前年少輕狂，闖了許多禍，每次父母無怨無悔幫我補鑊。媽媽日日夜夜替我照顧子女，爸爸在世時候每晚都煮豐富宵夜，治愈我疲累的身心。爸爸廚藝了得，我喜歡下廚都是受他薰陶。」今年37歲、有3名子女的Henry說。他29歲時的起心肝入行做西餐廚師，才醒覺起步比別人遲。他是廚房裡年紀最大、職位最低的一個，連洗碗姐姐都呼喝他去倒垃圾。當時他坐在後樓梯崩潰哭了半個小時，想起昔日父母責備他工作三分鐘熱度，沒有什麼能做得持久，內心的悔疚成為他的動力，唯有用雙倍努力鑽研廚藝，追回蹉跎的歲月，希望他日升職不再受白眼。
初入行在水吧只負責簡單冷盤沙律工序，廚房裡有多個不同工作崗位，他自知不是十八歲可以慢慢逐樣學，只能追著爐頭位專門練好煮意粉。他趁同事下班後走入廚房煮香蒜辣椒意粉，煮足一個月，自己食足一個月。大廚見他勤奮，讓他進入廚房工作。
疫情失業 打散工養家
直到2020年經歷另一場人生風浪，他當時轉去中環一間法國餐廳當廚師，正值疫情肆虐，上班兩天政府下令禁堂食，餐廳老闆二話不說叫Henry不用再上班。頓然失業，扛起照顧雙親及小孩子擔子的他徬徨萬分，迫於無奈走去茶餐廳做樓面散工。然而他沒有茶記經驗，不像其他伙記般擁有兩手捧滿食物的絕技，老闆嫌他手腳慢，工作一星期便炒他魷魚。「做散工做到被炒魷魚，成件事真係幾恥辱！」跌倒了，再起身，連車仔麵店樓面伙記、街頭派傳單散工都不放過。為了生存，不得不卑躬屈膝。好不容易捱過了兩個月，找回西餐廚房長工，慢慢儲了點錢，2021年在葵興創業開西式外賣店，到今年轉戰旺角，與拍擋經營小店增設堂食座位，一步一步達成目標。
女友眼中世一蜆意粉
Henry在這8年潛心修煉廚藝過程之中，發現以清湯底、沒下忌廉煮的意粉如蒜片意粉、蜆意粉難度最高，只能靠意粉在燴煮時候釋放本身的澱粉質去收汁。在最後收汁階段加些欖油去煮勻，就會形成乳化效果，令到湯汁鎖在意粉表面，而這過程對油水比例的要求非常講究，兩者或多或少都做不成最佳鎖汁效果。他拿手的昆布活蜆扁意粉，特意用平底黑碟盛載，讓客人看清碟底沒有瀉油或瀉汁，顯示他對煮意粉的信心。大隻飽滿的沙白蜆是附近相熟街市檔留起給他，加入帶海洋氣息的昆布及帶鹹鮮的木魚粉同煮意粉，大大增強海產鮮味。現任女友Mavis大愛這道意粉的味道，私底下取名為「世一蜆意粉」，每天在店內幫手打點一切。Henry樂於跟每一位客人互動交流，重視他們用餐的感受，希望自己烹調的食物能慰藉客人的心靈，讓他們吃得愉快開心。
Chefs' Kitchen
地址：旺角通菜街34號地舖
電話：6406 7303
營業時間：星期二至五12nn-3:30pm，6pm-10:30pm；星期六及日12nn-3:30pm，6pm-11:30pm；星期一休息