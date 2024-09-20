悔疚成為動力 彌補過去錯失

Henry以前是貨運物流銷售員，加上兼任婚禮籌劃生意，高峰期月賺8、9萬，對當時只有23歲的他不禁飄飄然。賺得多卻花得多，迷失於紙醉金迷世界裡享樂，做了對家庭不負責任的事。後來經濟周轉不靈，問財務公司借錢，最後無力還清欠款，太太忍受不了離開他。生意失敗、破產、離婚，一無所有，兩年來混混噩噩低沉過日子。

「以前年少輕狂，闖了許多禍，每次父母無怨無悔幫我補鑊。媽媽日日夜夜替我照顧子女，爸爸在世時候每晚都煮豐富宵夜，治愈我疲累的身心。爸爸廚藝了得，我喜歡下廚都是受他薰陶。」今年37歲、有3名子女的Henry說。他29歲時的起心肝入行做西餐廚師，才醒覺起步比別人遲。他是廚房裡年紀最大、職位最低的一個，連洗碗姐姐都呼喝他去倒垃圾。當時他坐在後樓梯崩潰哭了半個小時，想起昔日父母責備他工作三分鐘熱度，沒有什麼能做得持久，內心的悔疚成為他的動力，唯有用雙倍努力鑽研廚藝，追回蹉跎的歲月，希望他日升職不再受白眼。

初入行在水吧只負責簡單冷盤沙律工序，廚房裡有多個不同工作崗位，他自知不是十八歲可以慢慢逐樣學，只能追著爐頭位專門練好煮意粉。他趁同事下班後走入廚房煮香蒜辣椒意粉，煮足一個月，自己食足一個月。大廚見他勤奮，讓他進入廚房工作。