味美道來｜「百樂潮州」元祖店第三代傳人守護半世紀老字號 傳承爸爸隱藏菜單紀念溫情回憶(多圖)

1967年，貝世雄先生在銅鑼灣希慎道創辦百樂潮州酒樓，其後由長子貝進權(人稱大少)接捧打理，直至大少2021年因病離逝，到今年9月下旬結業，一眾熟客惋惜萬分。好消息是希慎道總店已於12月16日重生，由大少的三名子女傳承家業，團結一心守護爺爺和爸爸歷代相傳57載的老字號。
文：Vera Gee 攝：羅錦鴻
童年回憶最愛炸珍珠葉
現在希慎道總店和旺角Moko店由第三代傳人4J(大哥Joey、二哥Jerry、細妹Joanne和丈夫Jeremy)攜手營運。他們兒時在總店留下不少快樂難忘的回憶，幼稚園位於舖頭附近，放學後便會回舖做功課，爺爺嫲嫲總會叫廚師斬鵝片、滷水蛋給孫兒果腹。他們從小嘗盡珍饈百味，最愛吃卻是川椒雞球的配菜炸珍珠葉，薄脆似薯片，是兒時吃得開懷的美食。
他們長大後，Jerry和Joey曾與周國賢夾band，簽華納出唱片；Joanne大學畢業後投身Big4會計師行，昔日大少支持他們各自追尋夢想。如今大家肩負老字號重任，團結一心重整旗鼓，找來以前曾效力百樂、入行40年祖籍潮州大廚以及廚師班底掌廚，將昔日總店的經典手工潮菜重現眼前。酒樓仍留有幾位工作多年的忠心伙記，樓面經理馬小姐甚至效力了25年之久，看著第三代成長，她表示老闆三代都沒架子，大家相處融洽，工作愉快。
手工複雜潮式薑米雞
大少思想開通不守舊，昔日喜歡構思創新菜式，他們將爸爸以前的隱藏菜單，放到餐牌上長期供應，如大少煙鱔以及八寶豬肚。八寶豬肚是把栗子、鮑魚、海參、瑤柱、冬菇、蝦米、白果、蓮子等8款材料炒香，然後釀入新鮮豬肚內，再用竹簽串起封口一起蒸，最後淋上鮑汁芡。另一道潮式薑米雞也是工序複雜手工菜，先將雞拆骨起肉切件，再將雞肉、薑米、糯米、瑤柱、蝦米、鮮百合、冬菇粒等9種食材炒勻，均勻釀入雞腔內，塗上皮水後風乾，炸出來皮色金黃薄脆。與八寶豬肚一樣，由店員按食客人數席前分切，才奉給客人享用，兩道菜均味道口感層次豐富。鎮店的陳年滷水，濃香醇厚風味沒變，滷獅頭鵝片肉質薄嫩入味；滷豆腐極細滑，嘗到細緻豆香。新菜式增添了滷水崩沙腩、四寶片皮雞、潮式紅燒魚鏢海皇羹、生焗胡椒花尾龍躉，還有芋泥炸雪糕。
芋泥炸雪糕紀念大少
炸雪糕也是為了紀念爸爸而推出，早年大少舉家移民紐西蘭，大少兩邊走，每次返回紐西蘭都會帶他們去吃中餐，點他們最喜歡的當地中菜館名物炸雪糕。現在的炸香芋雪糕，配上潮州特色甜品香甜芋泥，記載了他們與爸爸相處的美好回憶點滴。這些印載了家族溫情故事的潮菜，舊菜新做，在傳統基底上注入創意，貫徹大少創新不忘本的精神。
百樂潮州酒樓（大少店）總店
地址：銅鑼灣希慎道23-25號地舖
電話：2576 8886
營業時間：上午11時至晚上11時（最後點餐時間為晚上10時）