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飲食
2024-12-21 08:00:00

味美道來｜「百樂潮州」元祖店第三代傳人守護半世紀老字號 傳承爸爸隱藏菜單紀念溫情回憶(多圖)

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味美道來｜「百樂潮州」元祖店第三代傳人守護半世紀老字號 傳承爸爸隱藏菜單紀念溫情回憶(多圖)

味美道來｜「百樂潮州」元祖店第三代傳人守護半世紀老字號 傳承爸爸隱藏菜單紀念溫情回憶(多圖)

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1967年，貝世雄先生在銅鑼灣希慎道創辦百樂潮州酒樓，其後由長子貝進權(人稱大少)接捧打理，直至大少2021年因病離逝，到今年9月下旬結業，一眾熟客惋惜萬分。好消息是希慎道總店已於1216日重生，由大少的三名子女傳承家業，團結一心守護爺爺和爸爸歷代相傳57載的老字號。

文：Vera Gee 攝：羅錦鴻

1967年，位於銅鑼灣希慎道的百樂潮州酒樓由貝世雄先生創辦。(被訪者提供相片) 創辦人貝世雄先生(右二)與妻子(左二)位於總店門口。(被訪者提供舊照) 八、九十年代的總店時期 （右一及左一）第三代傳人Joanne與丈夫Jeremy、（左二） 二哥Jerry和（右二）大哥Joey。 第三代傳人和爸爸(大少)、媽媽感情和睦，兒時在酒樓總店留下不少快樂難忘的回憶。(被訪者提供舊照) 第三代大哥Joey小時候與爸爸大少(左)及百樂創辦人爺爺合照。(被訪者提供舊照) Jerry(左三)結婚簽紙都選擇在百樂潮州總店舉行，爸爸大少(左一)和媽媽(左二)內心欣喜。(被訪者提供相片)

童年回憶最愛炸珍珠葉

現在希慎道總店和旺角Moko店由第三代傳人4J(大哥Joey、二哥Jerry、細妹Joanne和丈夫Jeremy)攜手營運。他們兒時在總店留下不少快樂難忘的回憶，幼稚園位於舖頭附近，放學後便會回舖做功課，爺爺嫲嫲總會叫廚師斬鵝片、滷水蛋給孫兒果腹。他們從小嘗盡珍饈百味，最愛吃卻是川椒雞球的配菜炸珍珠葉，薄脆似薯片，是兒時吃得開懷的美食。

他們長大後，JerryJoey曾與周國賢夾band，簽華納出唱片；Joanne大學畢業後投身Big4會計師行，昔日大少支持他們各自追尋夢想。如今大家肩負老字號重任，團結一心重整旗鼓，找來以前曾效力百樂、入行40年祖籍潮州大廚以及廚師班底掌廚，將昔日總店的經典手工潮菜重現眼前。酒樓仍留有幾位工作多年的忠心伙記，樓面經理馬小姐甚至效力了25年之久，看著第三代成長，她表示老闆三代都沒架子，大家相處融洽，工作愉快。

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翻新後劃分了8間貴賓房，私隱度高。 第三代只用了兩個月時間光速翻新總店。 樓面經理馬小姐在總店效力了25年之久，看著第三代成長。 椅子陪伴總店數十載。 石雕擺設是總店的歷史文物。

手工複雜潮式薑米雞

大少思想開通不守舊，昔日喜歡構思創新菜式，他們將爸爸以前的隱藏菜單，放到餐牌上長期供應，如大少煙鱔以及八寶豬肚。八寶豬肚是把栗子、鮑魚、海參、瑤柱、冬菇、蝦米、白果、蓮子等8款材料炒香，然後釀入新鮮豬肚內，再用竹簽串起封口一起蒸，最後淋上鮑汁芡。另一道潮式薑米雞也是工序複雜手工菜，先將雞拆骨起肉切件，再將雞肉、薑米、糯米、瑤柱、蝦米、鮮百合、冬菇粒等9種食材炒勻，均勻釀入雞腔內，塗上皮水後風乾，炸出來皮色金黃薄脆。與八寶豬肚一樣，由店員按食客人數席前分切，才奉給客人享用，兩道菜均味道口感層次豐富。鎮店的陳年滷水，濃香醇厚風味沒變，滷獅頭鵝片肉質薄嫩入味；滷豆腐極細滑，嘗到細緻豆香。新菜式增添了滷水崩沙腩、四寶片皮雞、潮式紅燒魚鏢海皇羹、生焗胡椒花尾龍躉，還有芋泥炸雪糕。

潮式薑米雞 $680隻(需1天前預訂) 雞皮薄脆，包裹著9種餡料一起吃份外甘香。 餡料有雞肉、薑米、糯米、瑤柱、蝦米、鮮百合、冬菇粒等。 將龍崗雞拆骨，起肉切粒。 將所有炒過的材料均勻釀入雞腔內，以雞頸打結封口。 塗上皮水後風乾拿去炸，炸後皮色金黃薄脆。

芋泥炸雪糕紀念大少

炸雪糕也是為了紀念爸爸而推出，早年大少舉家移民紐西蘭，大少兩邊走，每次返回紐西蘭都會帶他們去吃中餐，點他們最喜歡的當地中菜館名物炸雪糕。現在的炸香芋雪糕，配上潮州特色甜品香甜芋泥，記載了他們與爸爸相處的美好回憶點滴。這些印載了家族溫情故事的潮菜，舊菜新做，在傳統基底上注入創意，貫徹大少創新不忘本的精神。

芋泥炸雪糕 $120/4件 炸雪糕口味會轉款，訪問當日有香芋味雪糕。 八寶豬肚 $880(需1天前預訂) 豬肚釀入栗子、鮑魚、海參、瑤柱、冬菇、蝦米、白果、蓮子等，餡料層次豐富。 滷水拼盤 $100位(6位起) 有滷水豬腳筋、獅頭鵝肉、鵝肝及崩沙腩，滷水醇厚入味。 滷水鵝片$248 獅頭鵝肉鵝味濃，薄片肉嫩，陳年滷水剛好入味不死鹹。 碧綠川椒雞球 $168 第三代傳人兒時最愛的菜式，雞肉香口入味，炸珍珠葉薄脆。

百樂潮州酒樓（大少店）總店

地址：銅鑼灣希慎道23-25號地舖

電話：2576 8886

營業時間：上午11時至晚上11時（最後點餐時間為晚上10時）

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