味美道來｜「百樂潮州」元祖店第三代傳人守護半世紀老字號 傳承爸爸隱藏菜單紀念溫情回憶(多圖)

1967年，貝世雄先生在銅鑼灣希慎道創辦百樂潮州酒樓，其後由長子貝進權(人稱大少)接捧打理，直至大少2021年因病離逝，到今年9月下旬結業，一眾熟客惋惜萬分。好消息是希慎道總店已於12月16日重生，由大少的三名子女傳承家業，團結一心守護爺爺和爸爸歷代相傳57載的老字號。

童年回憶最愛炸珍珠葉

現在希慎道總店和旺角Moko店由第三代傳人4J(大哥Joey、二哥Jerry、細妹Joanne和丈夫Jeremy)攜手營運。他們兒時在總店留下不少快樂難忘的回憶，幼稚園位於舖頭附近，放學後便會回舖做功課，爺爺嫲嫲總會叫廚師斬鵝片、滷水蛋給孫兒果腹。他們從小嘗盡珍饈百味，最愛吃卻是川椒雞球的配菜炸珍珠葉，薄脆似薯片，是兒時吃得開懷的美食。

他們長大後，Jerry和Joey曾與周國賢夾band，簽華納出唱片；Joanne大學畢業後投身Big4會計師行，昔日大少支持他們各自追尋夢想。如今大家肩負老字號重任，團結一心重整旗鼓，找來以前曾效力百樂、入行40年祖籍潮州大廚以及廚師班底掌廚，將昔日總店的經典手工潮菜重現眼前。酒樓仍留有幾位工作多年的忠心伙記，樓面經理馬小姐甚至效力了25年之久，看著第三代成長，她表示老闆三代都沒架子，大家相處融洽，工作愉快。