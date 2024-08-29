康宏前主席、現任泰泰餐廳老闆王利民，在餐廳佐敦同區5分鐘步程之隔，再開多間法式小餐館Bistro Bon Bon，放手讓有志於餐飲業發展、滿腔熱誠的年輕班底主理現代法日菜，自創法式煲仔飯、邪惡版黯然銷魂飯，又沖調特色西西里咖啡。他們壯志驕陽，帶給客人溫暖窩心的美味回憶。採訪：Vera Gee 攝影：吳康琦

有聚有散 珍惜當下 好好吃飯 人稱「主席」的王利民曾經出版食譜書，幾前年開始做泰菜餐廳生意，最近又出資經營法式餐館。「這幾年大家身邊很多朋友移民離開香港，吃不少道別飯局，我希望提供一個溫暖的地方，讓大家臨別前好好吃一餐飯。」主席說。餐館班底是他拍擋早前結業的餐廳員工，主席有感拍擋引薦的班底都是有心在餐飲業發展，於是放手交由他們主理，給一班年輕人發展所長的機會。

驚喜法式田雞煲仔飯 30出頭的主廚Mike熱愛下廚，有高級法國菜及日本菜經驗，善於將兩國菜系的技巧與本地新鮮食材結合，配合餐館理念，為客人炮製獨特與別不同的菜式。起初他私底下製作法式田雞煲仔飯給同事們開心分享，同事覺得美味，於是演變成隱藏餐單，供客人預訂。田雞採用了法式做法，以牛油煎香，再配上用日本大葉磨碎的香草醬，比起傳統羅勒為主的香草醬更清新輕盈。日本珍珠米飯用瓦煲原鍋生煲，底部呈現飯焦，澆上經調配的日本醬油，香味豐富又暖笠笠，令客人心靈得到慰藉。他每朝親自去街市挑選新鮮海鮮，花上4、5小時用魚骨熬製本灣馬賽海鮮魚湯；又會花心思油封蒜頭，再放入焗爐慢烤，釋盡蒜香，加上焦糖洋葱，替本來平淡的烤玉米蘆筍意大利麵增添誘人香味，提升素菜的食慾。

文青咖啡師鑽研西西里咖啡 而文青咖啡師Evan設計的西西里咖啡及蜜柑泡沬黑咖啡，也是坊間少見。Evan畢業於浸大科學系，醉心咖啡而投身咖啡師行業。起初父母覺得他浪費學歷，不表支持。不過他堅持己路，入行6年來努力鑽研咖啡知識和沖調投巧，最後更兼任港專咖啡課程導師，在廣闊的咖啡世界裡獲得滿足感。二人在這家小餐館的舞台上，都找到自己的方向，與團隊朝向目標做得更好，希望客人開心滿足。 Bistro Bon Bon

地址：佐敦庇利金街53號

電話：2886 0778

營業時間：星期二至五早上午8時30分-下午5時，晚上6時30分-11時；

星期六、日及公眾假期：早上10時-下午5時，晚上6時30分-11時；

逢星期一休息

