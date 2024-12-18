啟德體育園餐廳｜牛角副線牛角J開業優惠 $48抵食鹽醬牛五花定食(附餐牌)

啟德體育園啟德零售館今日(12月18日)試業，餐廳琳瑯滿目，當中焦點之一非牛角副線牛角J莫屬，以全新直火燒肉體驗作招徠，全日提供最高性價比一人定食及多人套餐為主，定食又備有四款不同份量，迎合不同胃口的客人。

師弟牛角J的J字是指Junior、Japan、Juicy及Joy，追求高品質、高速度、多樣性。故此新店為肉類愛好者特備11款超值全日定食，有齊肉品、前菜、味增湯及珍珠飯，全日定食最抵是$68的韓風辛辣豚雞三重定食；而午市定食豚肉燒$48起。新開業更特推兩大優惠：魔法鹽醬牛五花定食只售$48，肉品份量有100克，另加$4可升級牛角飯；第二個優惠就是惠顧威士忌燒汁雙牛定食 (牛小排/牛五花) $148/200g，可免費升級至250g!

肉品款式多特備5款限定醬

牛角J精選肉品之多，是坊間同類型燒肉店少見。牛部位供應牛板腱、牛頸脊、封門柳、黑毛和牛肩胛肉、牛五花、牛小排、牛舌，另外又有雞爽肉、豚肉燒、豬頸肉、雞腿肉等選擇，連肉的厚度也特意切為最適合的燒肉厚度，配合直火燒肉。

牛角J特推5款由牛角秘傳燒肉汁變奏而成的限定醬汁，包括山葵燒汁、黑白胡椒燒汁、威士忌燒汁、韓風辛辣、花椒孜然。職人已為每款燒肉定食預設好最佳醬汁配搭，客人可依照自己喜好轉換其他醬汁，又或可走醬汁另配枱上的各款醬汁。

