啟德體育園餐廳｜牛角副線牛角J開業優惠 $48抵食鹽醬牛五花定食(附餐牌)

啟德體育園啟德零售館今日(12月18日)試業，餐廳琳瑯滿目，當中焦點之一非牛角副線牛角J莫屬，以全新直火燒肉體驗作招徠，全日提供最高性價比一人定食及多人套餐為主，定食又備有四款不同份量，迎合不同胃口的客人。
午市燒肉定食$48起
師弟牛角J的J字是指Junior、Japan、Juicy及Joy，追求高品質、高速度、多樣性。故此新店為肉類愛好者特備11款超值全日定食，有齊肉品、前菜、味增湯及珍珠飯，全日定食最抵是$68的韓風辛辣豚雞三重定食；而午市定食豚肉燒$48起。新開業更特推兩大優惠：魔法鹽醬牛五花定食只售$48，肉品份量有100克，另加$4可升級牛角飯；第二個優惠就是惠顧威士忌燒汁雙牛定食 (牛小排/牛五花) $148/200g，可免費升級至250g!
肉品款式多特備5款限定醬
牛角J精選肉品之多，是坊間同類型燒肉店少見。牛部位供應牛板腱、牛頸脊、封門柳、黑毛和牛肩胛肉、牛五花、牛小排、牛舌，另外又有雞爽肉、豚肉燒、豬頸肉、雞腿肉等選擇，連肉的厚度也特意切為最適合的燒肉厚度，配合直火燒肉。
牛角J特推5款由牛角秘傳燒肉汁變奏而成的限定醬汁，包括山葵燒汁、黑白胡椒燒汁、威士忌燒汁、韓風辛辣、花椒孜然。職人已為每款燒肉定食預設好最佳醬汁配搭，客人可依照自己喜好轉換其他醬汁，又或可走醬汁另配枱上的各款醬汁。
分享套餐人均$150
餐牌選擇夠彈性，點選任何單點燒肉另加$26可升級定食。抵食套餐有2人前、4人前及6人前，7折優惠價人均只需$150，就能吃到每人足200g的肉品，更可一次過品嘗餐牌上大部分的沙律、前菜、燒肉盛合、飯/湯/飲品，包括脆雞皮田園沙律、鰹魚絲玉子燒、汁煮翡翠螺、燒肉盛合、燒海鮮、牛角飯、番茄味噌海鮮湯等多款選擇。又為小朋友而設兒童餐單，一家人都可同枱享受燒肉樂趣。
牛角J
地址：啟德體育園啟德零售館301號舖 (Mall 2)
營業時間：星期一至五中午12時至晚上9時30分（最後落單時間為晚上9時）
星期六、日、公眾假期及假期前夕上午11時30分至晚上9時30分（最後落單時間為晚上9時）
「牛角J」IG:：https://www.instagram.com/gyukaku_hk/