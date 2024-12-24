啟德體育園餐廳｜N+Burger機場主題過千呎新店 限量飛機烙印酸種漢堡包

全港首間擁有澳洲自家飼養牧場的本地漢堡包店N+ Burger，繼去年於黃竹坑The Southside商場開設分店後，上星期再在啟德體育園K11零售館開多間1,300呎新店。啟德店室內設計加入機場及機艙元素，展示出入境資訊牌、行李架及機艙窗戶，恍如置身天空之城。店內亦特別展示香港舊啟德機場照片，將昔日香港的美好回憶重現眼前。

全天然澳洲安格斯黑牛 N+ Burger的牛肉來自澳洲新南威爾士州的五個主要牧場，合共擁有130,000公頃的草地，為牛隻提供理想生長環境。牧場採取純天然飼養方式，牛隻進食穀物，輔以蜂蜜，不單增強肉類的天然甜味，更使肉質嫩滑。品牌的和牛雪花分數達 MB4-9+級，而安格斯牛的雪花分數甚至達MB4+級。專業的飼養方法確保每一口牛肉充滿豐富的風味和質感。而且澳大利亞牧場的土壤富含礦物質及有機物質，為牛隻提供充足的營養來源，讓牛隻健康成長。店內的漢堡均選用100%全天然優質安格斯黑牛，不含任何生長激素，同時具清真認證。

酸種麵包則來自Bakehouse，口感鬆軟。新店特推一款限量發售的獨特漢堡，在原本壓印了N+招牌的酸種麵包上增添飛機的烙印，象徵昔日啟德機場的歷史回憶，讓客人體驗濃厚的地方文化氣息。

新作牛油果植物肉漢堡 必食推介除了特級松露醬牛前腩漢堡之外，店家亦會根據客人口味及意見不時推出新品，如健身人士最愛的火焰烤雞漢堡，厚嫩多汁的烤雞腿肉配上清新解膩的原片菠蘿及番茄，加上燻烤醬，十分惹味！新店呼應綠色生活，同步推出全新健康牛油果植物肉漢堡，用新鮮牛油果製成蓉，配上植物肉漢堡，再加入雜菜沙律及番茄。全新小食又有香港較少見的烤抱子甘藍，利用獨家秘方去除苦澀味，調味後入口微酸開胃。套餐更可免費選配脆番薯條，酥脆香口甜味天然。店家即將登陸各大外送平台，深閨客人安坐家中也可歎到！

N+ Burger啟德店

地址：九龍城啟德體育園啟德零售館2一樓M2-102號舖

營業時間：11am-10pm

