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飲食
2025-03-07 14:30:00

回南天｜濕暖濕凍易病要飲薏米枸杞／烏梅陳皮茶　5款養生祛濕茶飲助祛濕+增強抵抗力

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回南天｜濕暖濕凍易病要飲薏米枸杞／烏梅陳皮茶　5款養生祛濕茶飲助祛濕+增強抵抗力

回南天｜濕暖濕凍易病要飲薏米枸杞／烏梅陳皮茶　5款養生祛濕茶飲助祛濕+增強抵抗力

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回南天除了帶來嚴重的濕氣外，還帶來了不停轉換的天氣，而濕暖及濕凍的天氣不停循環則容易引起感冒不適。以下就教大家製作5款養生祛濕茶飲，祛濕同時增強抵抗力，改善回南天易病體質！

養生祛濕茶｜菊花茯苓茶 

濕氣重不但容易引起疲倦感，還會有頭痛或腫脹不適等問題，甚至會影響睡眠質素，後續更會引致眼部不適，如眼袋、眼腫或眼矇等問題。而菊花就有清熱明目、排濕解毒的作用，再加上利水消腫、健脾滲濕的茯苓及抗氧化的紅棗，不但可以健脾除濕及平肝明目，還有提高免疫力、抗病毒的作用，去除身體濕氣的同時還可以對抗病毒的侵害。

食材：

  • 紅棗2粒
  • 菊花3~5朵
  • 茯苓8g
  • 枸杞 適量

做法：

  1. 將所有食材一起放入茶壺中。
  2. 直接倒入滾水。
  3. 加蓋焗10至15分鐘即可飲用。
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回南天的濕氣特別嚴重。 菊花茯苓茶有效去濕解毒、清肝明目。 倒入滾水後加蓋焗10至15分鐘即可飲用。

養生祛濕茶｜薏米枸杞茶 

薏米屬於祛濕必備的食材，具有利水消腫、健脾去濕的作用，多食用不但可以去除體內濕氣及毒素，還可以改善小便不暢、水腫脾虛等問題，再配合健脾滲濕功效的茯苓、健脾益氣的淮山及益氣安神的枸杞製成薏米枸杞茶，達到去除體內濕氣及強身健體的作用，改善因潮濕多變天氣而容易引起感冒的問題。

食材：

  • 薏米 20g
  • 枸杞 10粒
  • 淮山 4片
  • 茯苓 10粒

做法：

  1. 先在水煲中放入薏米及1000mL清水，以中小火煮30分鐘。
  2. 再加入剩餘食材煮15分鐘至變色即可。
薏米屬於祛濕好物，只用薏米沖薏米水已經有祛濕的作用。 加入淮山、茯苓及枸杞則可以增加去濕效果及幫助提高免疫力。 煮茶時要先將薏米煮熟，然後再加入其他食材煮15分鐘。

養生祛濕茶｜荷葉山楂茶 

荷葉具有清熱利尿、排濕解暑的作用，針對因濕氣重而引起的四肢水腫、頭痛、腹脹、食欲不振等問題特別有效，因此由荷葉製成的荷葉山楂茶不但有效祛濕解毒，還可以益氣健脾、消肉化積，改善因體內濕氣過重而引起的不適。不過荷葉的藥性較涼，經期、孕期或脾胃虛寒人士均不宜飲用。

食材：

  • 荷葉20g
  • 乾山楂 10g
  • 陳皮 10g 

做法：

  1. 先將荷葉撕碎及陳皮切絲。
  2. 將所有材料倒入茶壺後直接倒入滾水。
  3. 加蓋焗5分鐘即可飲用。
煮茶時要先將荷葉撕碎及陳皮切絲，以便食材容易出味。 直接倒入滾水沖泡再焗5分鐘即可。 有效去除濕氣，改善水腫問題。

養生祛濕茶｜烏梅陳皮茶

不少人都會因為濕氣過重而有疲倦不適、食欲不振等問題，而烏梅陳皮茶就具有除濕健脾、開胃消食的作用，有效改善各種腸胃不適。再加上烏梅中富含的有機酸及礦物質具有減少體內的乳酸堆積、促進新陳代謝及助眠等功效，從而幫助舒緩因濕氣而引起的疲勞感，飲用後可以令人回復精神。

食材：

  • 烏梅 3粒
  • 陳皮5g 

做法：

  1. 烏梅剪開四份，再將陳皮切絲後放入茶壺。
  2. 直接倒入滾水。
  3. 加蓋焗10分鐘即可飲用。
只需要烏梅及陳皮兩種食材。 有助改善因濕氣而引起的食欲不振、疲倦不適等問題。 如果因濕氣而影響睡眠質素，還可以加入玫瑰及桑葚來幫助入睡。

養生祛濕茶｜橄欖綠茶 

天氣不停轉變容易引起感冒、頭痛或喉嚨痛等不適，而鮮橄欖就具有清熱解毒、排解濕熱的功效，配合綠茶飲用不但能夠祛濕排毒，還有生津開胃、舒緩於咽喉腫痛等功效，特別適合因濕熱而引起身體不適的人士飲用。

食材：

  • 橄欖 3粒
  • 綠茶茶包 1個

做法：

  1. 將橄欖剖半，與綠茶茶包放入茶壺。
  2. 直接倒入滾水。
  3. 加蓋焗5分鐘即可飲用。
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鮮橄欖具有緩解喉痛的功效。 建議沖茶前先將橄欖切半。 飲用時可以先隔渣飲用，再單獨食用橄欖，不但可以祛濕排毒，還可以緩解喉痛不適。
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