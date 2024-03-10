回南天｜濕暖濕凍易病？ 5款養生祛濕茶飲教學 薏米枸杞 /烏梅陳皮茶 祛濕+增強抵抗力

回南天除了帶來嚴重的濕氣外，還帶來了不停轉換的天氣，而濕暖及濕凍的天氣不停循環則容易引起感冒不適。以下就教大家製作5款養生祛濕茶飲，祛濕同時增強抵抗力，改善回南天易病體質！

養生祛濕茶｜菊花茯苓茶 濕氣重不但容易引起疲倦感，還會有頭痛或腫脹不適等問題，甚至會影響睡眠質素，後續更會引致眼部不適，如眼袋、眼腫或眼矇等問題。而菊花就有清熱明目、排濕解毒的作用，再加上利水消腫、健脾滲濕的茯苓及抗氧化的紅棗，不但可以健脾除濕及平肝明目，還有提高免疫力、抗病毒的作用，去除身體濕氣的同時還可以對抗病毒的侵害。 食材： 紅棗2粒／菊花3~5朵 茯苓8g／枸杞 適量 做法： 1.將所有食材一起放入茶壺中。 2.直接倒入滾水。 3.加蓋焗10至15分鐘即可飲用。

養生祛濕茶｜薏米枸杞茶 薏米屬於祛濕必備的食材，具有利水消腫、健脾去濕的作用，多食用不但可以去除體內濕氣及毒素，還可以改善小便不暢、水腫脾虛等問題，再配合健脾滲濕功效的茯苓、健脾益氣的淮山及益氣安神的枸杞製成薏米枸杞茶，達到去除體內濕氣及強身健體的作用，改善因潮濕多變天氣而容易引起感冒的問題。 食材： 薏米 20g／枸杞 10粒 淮山 4片／茯苓 10粒 做法： 1.先在水煲中放入薏米及1000mL清水，以中小火煮30分鐘。 2.再加入剩餘食材煮15分鐘至變色即可。

養生祛濕茶｜荷葉山楂茶 荷葉具有清熱利尿、排濕解暑的作用，針對因濕氣重而引起的四肢水腫、頭痛、腹脹、食欲不振等問題特別有效，因此由荷葉製成的荷葉山楂茶不但有效祛濕解毒，還可以益氣健脾、消肉化積，改善因體內濕氣過重而引起的不適。不過荷葉的藥性較涼，經期、孕期或脾胃虛寒人士均不宜飲用。 食材： 荷葉20g／乾山楂 10g／陳皮 10g 做法： 1.先將荷葉撕碎及陳皮切絲。 2.將所有材料倒入茶壺後直接倒入滾水。 3.加蓋焗5分鐘即可飲用。

養生祛濕茶｜烏梅陳皮茶 不少人都會因為濕氣過重而有疲倦不適、食欲不振等問題，而烏梅陳皮茶就具有除濕健脾、開胃消食的作用，有效改善各種腸胃不適。再加上烏梅中富含的有機酸及礦物質具有減少體內的乳酸堆積、促進新陳代謝及助眠等功效，從而幫助舒緩因濕氣而引起的疲勞感，飲用後可以令人回復精神。 食材： 烏梅 3粒／陳皮5g 做法： 1.烏梅剪開四份，再將陳皮切絲後放入茶壺。 2.直接倒入滾水。 3.加蓋焗10分鐘即可飲用。