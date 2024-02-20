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飲食
2024-02-20 16:03:00

大光麵茶餐廳名單公布 熟食中心老闆娘：用咗頂級大光麵36年

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大光麵茶餐廳/超市清單公布 茶餐廳老闆娘：用咗大光麵36年

大光麵茶餐廳/超市清單公布 茶餐廳老闆娘：用咗大光麵36年

近日ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，其中本地生產商「頂好大光麵」負責人吳怡受訪，表示早於60年代推出只有麵餅的「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用，不過90年代開始，中國生產即食麵加入本地市場競爭，茶餐廳考慮成本會轉用，如今只有約2成茶餐廳採用頂好大光麵。「有啲平麵會用都無得講，只不過有啲無奈，佢哋會講唔係我食，咩麵都無所謂啦。」

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頂好公布仍採用大光麵茶餐廳/超市名單

節目播出後引起全城熱議，不少網民在討論區留言表明支持「香港製造」，「由細食到大，一定支持你，唔好放棄，加油！」、「仲以為係頂好自己轉差咗，原來係好多茶餐廳轉用中國牌子」、「大光麵好食架，夾沙嗲牛、五香肉丁一定好過出前一丁」；亦有網民建議與網店合作或推出網購服務方便市民購買。

頂好大光麵亦於昨日在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。名單可見一般連鎖超市無售，其中筲箕灣家興超市有售。而尚在使用大光麵的茶餐廳更是屈指可數。

▼使用大光麵茶餐廳及零售點港島區名單▼

頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。

36年茶餐廳老闆娘：煮大光麵出餐更快

其中一間仍然在使用大光麵的茶餐廳老闆娘表示，她開業近36年，自開業至今一直使用大光麵，原因其實很簡單：「因為大光麵很快煮透，煮起上嚟容易熟能更快出餐。」一句簡單說話，道盡香港老茶記「平、快、靚、正」的服務態度，相反現在的中國麵一直被垢病沒有麵粉香之餘質地又淋，也難怪大眾會對大光麵如此念念不忘了。

南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。 南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。 南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。 南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。
「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用

「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用

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