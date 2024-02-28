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飲食
2024-02-28 16:15:00

大光麵茶餐廳名單｜新界、九龍、香港島店舖全線公布 老闆娘：大光麵配沙嗲牛肉麵最好

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大光麵茶餐廳/超市清單公布 茶餐廳老闆娘：用咗大光麵36年

大光麵茶餐廳/超市清單公布 茶餐廳老闆娘：用咗大光麵36年

ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，香港生產商「頂好大光麵」負責人吳怡受訪，表示早於60年代推出只有麵餅的「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用，不過90年代開始，中國生產即食麵加入本地市場競爭，茶餐廳考慮成本會轉用，如今只有約2成茶餐廳採用頂好大光麵。「有啲平麵會用都無得講，只不過有啲無奈，佢哋會講唔係我食，咩麵都無所謂啦。」

頂好大光麵FB在2月23日更新香港島、九龍區包括灣仔、觀塘、深水埗使用大光麵的餐廳或零售點名單，至星期日（2月25日）更整理了新界區包括荃灣、元朗、屯門、離島、葵青、北區、大埔、沙田、西貢區大光麵茶餐廳名單及零售點。

南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場

頂好公布採用大光麵茶餐廳/超市名單

節目播出後引起全城熱議，不少網民在討論區留言表明支持「香港製造」，「由細食到大，一定支持你，唔好放棄，加油！」、「仲以為係頂好自己轉差咗，原來係好多茶餐廳轉用中國牌子」、「大光麵好食架，夾沙嗲牛、五香肉丁一定好過出前一丁」；亦有網民建議與網店合作或推出網購服務方便市民購買。

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島區及九龍名單▼

大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍觀塘區名單包括好運餐廳、新之食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍黃大仙區名單包括竹園餐廳、金豪茶餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍九龍城區名單包括寶時餐廳、波士頓快餐店等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍油尖旺區名單包括莎利文、源記、Uncle 4等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括大家食、維記等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括新金寶業餐廳、榮發茶餐美食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 港島區東區名單包括威利華及泗興食堂（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 港島區南區名單包括美景、生記、洪記（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島中西區名單包括炳記、康樂茶餐廳（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島灣仔區名單包括金鳳、華南、順興（頂好大光麵 FB） 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 新界區如荃灣、沙田、元朗等名單▼

大光麵茶餐廳名單/零售點，新界西貢區名單包括師兄茶冰室、鴻興等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界沙田區名單包括鴻運茶餐廳、新發茶餐廳等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界大埔區名單包括新昌運茶餐廳、祥基茶餐廳等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界北區名單包括樂斯茶餐廳、英發茶餐廳等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界離島區名單包括長洲和樂餐廳、蓮香咖啡等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界元朗區名單包括歡樂茶室、駿庭坊等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界屯門區名單包括榮興茶冰廳、美味屋等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界荃灣區名單包括金滿都越南餐廳、源記粉麵等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界葵青區名單包括豪華茶餐廳、太子小廚等。（頂好大光麵 FB）

36年茶餐廳老闆娘：煮大光麵出餐更快

其中一間仍然在使用大光麵的南朗山熟食中心茶餐廳老闆娘表示，開業近36年，自開業至今一直使用大光麵，原因其實很簡單：「因為大光麵很快煮透，煮起上嚟容易熟能更快出餐。」一句簡單說話，道盡香港老茶記「平、快、靚、正」的服務態度，相反現在的內地製造麵一直被垢病沒有麵粉香之餘質地又淋，也難怪大眾會對大光麵如此念念不忘了。

大光麵爆紅後，老闆娘指不少人幫襯時，指名要食大光麵︰「沙嗲牛肉麵、豬扒麵、鮮牛肉湯麵等都有人食，當中有不少食客為OL。」她續指沙嗲牛肉麵與大光麵的配搭最好，又表示想不到大光麵再度成為潮流。

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南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。 南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。 南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。 南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。
「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用

「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用

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