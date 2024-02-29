大光麵茶餐廳名單｜新界、九龍、香港島店舖公布 更新頂好光身麵銷售地點

ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，香港生產商「頂好大光麵」負責人吳怡受訪，表示早於60年代推出只有麵餅的「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用，不過90年代開始，中國生產即食麵加入本地市場競爭，茶餐廳考慮成本會轉用，如今只有約2成茶餐廳採用頂好大光麵。「有啲平麵會用都無得講，只不過有啲無奈，佢哋會講唔係我食，咩麵都無所謂啦。」

頂好大光麵FB在2月23日更新香港島、九龍區包括灣仔、觀塘、深水埗使用大光麵的餐廳或零售點名單，至星期日（2月25日）更整理了新界區包括荃灣、元朗、屯門、離島、葵青、北區、大埔、沙田、西貢區大光麵茶餐廳名單及零售點。至2月29日，頂好大光麵更新了「家庭裝」頂好光身麵銷售地點，包括香港島、九龍、新界等地。