大光麵茶餐廳名單｜新界、九龍、香港島店舖公布 更新頂好光身麵銷售地點

ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，香港生產商「頂好大光麵」負責人吳怡受訪，表示早於60年代推出只有麵餅的「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用，不過90年代開始，中國生產即食麵加入本地市場競爭，茶餐廳考慮成本會轉用，如今只有約2成茶餐廳採用頂好大光麵。「有啲平麵會用都無得講，只不過有啲無奈，佢哋會講唔係我食，咩麵都無所謂啦。」
頂好大光麵FB在2月23日更新香港島、九龍區包括灣仔、觀塘、深水埗使用大光麵的餐廳或零售點名單，至星期日（2月25日）更整理了新界區包括荃灣、元朗、屯門、離島、葵青、北區、大埔、沙田、西貢區大光麵茶餐廳名單及零售點。至2月29日，頂好大光麵更新了「家庭裝」頂好光身麵銷售地點，包括香港島、九龍、新界等地。
頂好公布採用大光麵茶餐廳/超市名單
節目播出後引起全城熱議，不少網民在討論區留言表明支持「香港製造」，「由細食到大，一定支持你，唔好放棄，加油！」、「仲以為係頂好自己轉差咗，原來係好多茶餐廳轉用中國牌子」、「大光麵好食架，夾沙嗲牛、五香肉丁一定好過出前一丁」；亦有網民建議與網店合作或推出網購服務方便市民購買。
▼大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島區及九龍名單▼
▼大光麵茶餐廳名單/零售點 新界區如荃灣、沙田、元朗等名單▼
▼頂好光身麵銷售地點 荃灣、沙田、元朗等▼
36年茶餐廳老闆娘：煮大光麵出餐更快
其中一間仍然在使用大光麵的南朗山熟食中心茶餐廳老闆娘表示，開業近36年，自開業至今一直使用大光麵，原因其實很簡單：「因為大光麵很快煮透，煮起上嚟容易熟能更快出餐。」一句簡單說話，道盡香港老茶記「平、快、靚、正」的服務態度，相反現在的內地製造麵一直被垢病沒有麵粉香之餘質地又淋，也難怪大眾會對大光麵如此念念不忘了。
大光麵爆紅後，老闆娘指不少人幫襯時，指名要食大光麵︰「沙嗲牛肉麵、豬扒麵、鮮牛肉湯麵等都有人食，當中有不少食客為OL。」她續指沙嗲牛肉麵與大光麵的配搭最好，又表示想不到大光麵再度成為潮流。