大光麵食譜｜沙嗲牛肉麵在家自製零難度　教你復刻茶記味道

大光麵食譜｜沙嗲牛麵在家自製零難度 教你復刻茶記味道

近日大光麵熱潮席捲全港，不少市民都希望可以買幾箱回家復刻茶記味道。而若提起經典茶記美食，就一定要提沙嗲牛麵，香濃惹味的沙嗲汁配上嫩滑牛肉，加上經典大光麵的彈牙麵條，絕對是每位港人對茶記味道的印象之一。值得一提的是，沙嗲牛麵其實非常易煮，只需幾個步驟即可完成，絕對稱得上零難度菜式，就算是入廚新手也完全能夠駕馭，本文就將教你輕鬆煮出這一份經典味道！ ▼頂好光身麵銷售地點 荃灣、沙田、元朗等▼

醃牛肉材料 牛肉 200克 生抽 1湯匙 糖 1茶匙 胡椒粉 少許 水 80毫升 生粉 2茶匙 油 1湯匙 ▼大光麵茶餐廳名單/零售點 港島區、新界及九龍名單▼

醃牛肉材料 牛肉 200克 生抽 1湯匙 糖 1茶匙 胡椒粉 少許 水 80毫升 生粉 2茶匙 油 1湯匙

沙嗲醬料 蒜頭 2粒 切成蓉 沙茶醬 3湯匙 花生醬 2湯匙 糖 1茶匙 水 100毫升

其他材料 大光麵 1個 麻油 少許