大欖燒烤$168起BBQ+火鍋放題 免費升級野炊鍋（附餐牌及價目表)

有逾廿年歷史、熱門港式燒烤放題場大欖燒烤，經過翻新重開後，特推全港獨家任食BBQ+打邊爐放題組合，成人$168起就可以3.5小時任食超過70款食物，更大推3大優惠益食客！



零死角2合1燒烤火鍋圓枱

大欖燒烤的屯門大欖總店及大埔大尾篤店，場地寬敞，分別可容納 800及1,500人。翻新後環境舒適整潔，燒烤場內引入多個大型圓形燒烤枱，中間是圓形的炭火爐，炭火爐中央可放上火鍋專用的野炊小吊鍋，同一時間可以體驗燒烤和火鍋的樂趣。燒烤爐外圍是餐桌，不單方便一大班人圍著圓爐全方位零死角燒烤，外圍桌上又可擺放食物，讓大家無阻隔輕鬆寫意地bbq，新設施頗貼心。

多款自家醃製雞翼口味

放題供應超過70款美食，當中有多款自家醃製的食物，有秘製蝴蝶雞全翼、咖喱魷魚、泰式豬頸肉、黑椒西冷牛扒等。雞翼夠多口味，有十多款香料調製的香濃雞煲醬風味、麻婆豆腐口味、川椒麻辣、美式新奧爾良雞翼，滿足雞翼控！至於野炊小吊鍋的湯底可自行調配港式沙嗲、麻辣或豬骨湯底，客人隨意自取各種火鍋配料及即食麵類，如鮮炸枝竹、生菜、粉絲、韓國泡菜麵、日牌即食麵、烏冬等。甜品方面大家可以任食刨冰，有多種配料如蒟蒻、啫喱、彩色朱古力碎等自選。

3大秋日限定優惠

客人預訂燒烤享有3大秋日限定優惠:一)送原價$90野炊小吊鍋一份，數量有限，送完即止；二)免費升級自助飲品吧(原價 $48位)，任享飲品包括汽水、果汁、咖啡、花茶;三)惠顧夜間時段，免費升級任食牛肉味更濃的美國安格斯特選牛板腱燒烤。以上優惠直至11月30日止。

最後提一提，燒烤場不同時段有不同收費。日間時段由下午2時開始，門票$168/位起；夜間時段由6時開始，門票$188/位起；全日套票$198/位起，可無限享用燒烤、火鍋及自助吧飲品放題。周末更可由1pm至11:30pm玩盡10.5小時，啱晒一大班朋友聚會。



大欖燒烤(屯門店)

地址：新界屯門大欖涌村385地段263號

營業時間：星期二至五2pm-10pm，星期六、日及公眾假期1pm-11pm，逢星期一休息

電話：2613 1811 / 9299 0350

團體訂座：5287 5058

人均消費 ：成人$168/位起；小童$98/位起 大欖燒烤(大尾篤店)

地址：大尾篤汀角路202號

營業時間：星期二至五2pm-10pm，星期六、日及公眾假期1pm-11pm，逢星期一休息

電話：9509 4385

團體訂座：5287 5058

