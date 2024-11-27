來自新加坡的1880與太古地產攜手合作打造多元化社交會所1880香港，進駐太古坊二座佔地四層，滙合餐廳、酒吧、會所及共享活動空間，提供平台舉辦藝術娛樂活動及交流，大家又多個舒適好地方聚會！ 1880 SOCIAL佔地三層，一樓至二樓均為1880 SOCIAL餐飲場所，位於一樓有朝啡夕酒概念的The Double，提供精緻糕點、咖啡、茶飲，酒品也有龍舌蘭酒、天然葡萄酒。氣氛輕鬆，讓大家享受悠閒時光。二樓設有兩家餐廳及一間酒吧：Hoi Polloi主打現代風東南亞美食，有烤香蒜牛油龍蝦越式河粉、荔枝茄子咖喱鴨胸配斑蘭飯、牛肉越式法包、鯛魚刺身配四季橘辣椒汁、牛油果椰子雪糕等，家庭式環境愜意。

運動主題酒吧打桌球 另一間高級餐廳Té Bo主打現代精緻歐洲菜，融合時令亞洲食材，由擁有多年不同米芝蓮名店餐廳經驗的主廚Sebastian Lorenzi主理。招牌菜有牛臉頰意大利餃配鵝肝菊芋及檸檬啫喱、龍蝦牛油果配柚子辣根魚子醬、炸迷你三黃雞丸子及雞頸腸配羽衣甘藍粟米及煙燻沙律醬。運動酒吧The Sports Bar配備桌球枱及大型電視，讓客人觀看體育節目。餐牌供應經典美式美食，如水牛城雞翼、豬肋骨和經典牛肉漢堡等。

適合舉辦文化藝術活動

三樓1880 SOCIAL是開放給公眾的頂級社交活動空間，設有高規格商務會議室、大型會議活動場地及高級社交休憩空間，更提供廣播錄音室和綠幕工作室等設施。廣播錄音室配備麥克風及音響設備 ；綠幕工作室設有專業DSLR攝影機、視頻混合器、配備專業影片剪輯軟體的電腦、彩色背景板、雙色LED燈板、喇叭音響及環形燈，是內容創作者和課程講師的理想選擇。1880 SOCIAL配備專業的內部禮賓團隊，提供全面的活動和視聽服務。適合各方舉辦座談會、沉浸式藝術體驗、電影節和音樂表演等文化活動。

會所設健身室及水療中心

四樓為1880香港會員會所，設有1880會員專屬的酒廊及新加坡頂級餐廳之一Leonie's，香港分店由主廚Colin Buchan主理，從本土風味及國際料理中汲取靈感，精心製作一系列新穎佳餚，如墨魚汁意大利麵配XO醬、柚子蛋黃醬炸雞排，以及蘋果派佐白味噌等。會所內更設有會員專屬休閒空間和兩間私人用餐室，適合舉辦私人聚會或商務洽談。場內更設有先進的「生物黑客」概念水療中心,以及由專業運動員Max Woodward主理的QUARRY健身室，將於今年年底前開幕。屆時大眾可付費使用水療中心和QUARRY健身室服務，會員則享有優惠和優先預訂的尊享禮遇。

1880香港

地址: 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊二座一至四樓

會員查詢: WhatsApp 9071 1880

網站: 1880.global/hk 1880 SOCIAL 一樓

The Double

電話：3610 8188

營業時間：星期一至五8am至晚上8pm 1880 SOCIAL 二樓

Té Bo

電話：3610 8185

營業時間：(午餐時段)星期一至五11:30am至2:30pm，(晚餐時段)星期一至六5:30pm至9:30pm



Hoi Polloi

電話：36108186

營業時間：(餐廳)星期一至五11:30am-10pm(酒吧)星期一至三11:30am-11pm，星期四至五11:30am-1am The Sports Bar

電話：36108186

營業時間：星期一至三11:30am-11pm，星期四至五:11:30am-1am 1880 SOCIAL 三樓：休閒、活動及共享工作空間

電話：3610 8180

電郵：[email protected] 1880香港 四樓：會員會所 Leonie's餐廳及Member’s Lounge

電話：3610 8188

備註：The Spa水療中心及QUARRY健身室將於年底營業