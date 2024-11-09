太古坊糖廠街市集限定美食預告 崩沙腩波浪麵/焙茶麻糬蛋撻/粉紅芥末青檸雪糕

歷來最大規模之太古坊糖廠街市集即將於11月16至24日舉行，為期9日，今屆節目精彩，不單引入超過20間人氣、新晉、特式小店的攤位食品及特飲，又特設全港首個室內外迷你高爾夫球場，更有麥當勞的首個戶外「野餐音樂會」，邀得Dear Jane、馮允謙、周殷廷等演唱，大家免費入場有歌聽，happy together！ 文：Vera Gee 攝：羅錦鴻



糖廠街市集2024｜必試日本過江龍冠軍咖喱

今次市集的美食相當吸引，焦點之一包括神田咖喱大賽獲得冠軍、Tablelog 100名店之一的日本過江龍咖喱專門店Caligari，香港首家海外分店首次參與市集，其咖喱秘方源自秋葉原本店，特色在用蔬菜湯煮咖喱，調製出元祖椰汁咖哩和特級香料咖喱，配吉列豬扒或和牛可樂餅。另一焦點有2023及2024年連續兩年獲⾹港⽶芝連必比登推介的兩姊妹涼⽪有限公司，為市集特製限定麻辣醉香鴨舌。

糖廠街市集2024｜呼喚開心果、麻糬控 手工美食不可錯過家傳餃子的崩沙腩家傳辣醬油拌自家製波浪麵及牛肉清湯。越南街頭美食有Soho Bánh Mì的法包，餡料可選豬肉、雞肉、魚柳及素食牛油果；市集限定小食則有越南春卷。甜點多籮籮，有Jackson’s Scone的開心果鬆餅及小山園抹茶白朱古力果仁曲奇。麻糬控可以掃大安茶冰廳的焙茶黑糖麻糬蛋撻、Cafe Whale的綠茶紅豆麻糬Bagel。市集限定雪糕口味夠特別，有Snack Baby Gelato自創的粉紅芥末青檸意式雪糕。



糖廠街市集2024｜玩迷你高爾夫球+歌手Busking 有得食又有得玩！今次特置鬧市中的首個彩色迷你高爾夫球場，讓大家體驗迷你九洞高爾夫球。市集更首度與麥記聯乘舉辦首個戶外野餐音樂會「SUCH a Goooood Festival」，音樂會於11月21日及22日中午和傍晚時段舉行，找來多位本地音樂人現場Busking，其中有樂隊Dear Jane、創作歌手Jay Fung馮允謙以及周殷廷現場演出，其餘七日亦安排多位本地獨立音樂人和DJ表演，大家屆時可以一邊聽歌，一邊享受美食飲啤酒。 Dear Jane演出時間：11月22日星期五6:30-8:00pm糖廠街

馮允謙演出時間：11月21日星期四6:30-8:00pm 糖廠街，11月22日星期五6:30-8:00pm糖廠街

周殷廷演出時間：11月21日星期四12:30pm-1:45pm太古公園，11月22日星期五12:30pm-1:45pm太古公園



糖廠街市集2024詳情：

日期：11月16至24日

時間：上午11時至下午8時

地址：鰂魚涌糖廠街、太古坊一座地下及太古坊各辦公樓一樓大堂

費用：免費入場 網站：https://info.tongchongstreetmarket.com/tcsm2024/ Crazy Golf 迷你高爾夫球體驗詳情：

＊門票可於網站或現場購買

＊迷你九洞高爾夫球體驗門票價格：$150/位

＊每張門票包括$50餐飲禮遇，可於指定攤位使用。

＊於太古坊德宏大廈 1 樓報名參加

＊備註：Crazy Golf 迷你高爾夫球兒童套裝售價為$120（糖廠街市集紀念袋內附有 2 個兒童尺寸球桿和 2 個高爾夫球） 網站：按此

