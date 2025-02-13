奇華餅家情人節嫁喜餅咭 門市網店8折！回禮小禮物$16起

今個情人節，奇華餅家為各位準新人送上情人節限定嫁喜餅咭「八折三天」，在2月14日至16日期間，於奇華全線分店及網店購買任何嫁喜餅咭均可享八折優惠，讓各位向親良朋送上優質的嫁喜禮餅，絕對是傳統婚嫁儀式必備。
嫁喜禮餅咭八折優惠
奇華餅家的嫁喜禮餅咭備有五款，各具不同特色，分別是優雅銅色的金御喜、古典金色的金緣喜、貴族紫色的金雅喜、鮮亮紅色的金盈喜和香檳玫瑰金色的$50 嫁喜禮券。每款氣派得體的嫁喜餅咭，除可換取格調優雅的嫁喜禮盒外，更可靈活使用，可於全線奇華餅家照價換取三十多款傳統嫁喜禮餅，以及逾三百款中西餅食，滿足新人及親友的喜好。
迪士尼米奇米妮回禮小禮物
另外婚宴亦必備回禮小禮物，推介奇華餅家的「迪士尼米奇米妮回禮小禮物」($32) 粉色的新裝上有可愛浪漫的婚戒、心心等圖案環繞，更備有兩款小食可供選擇，包括印有「百年好合」及米奇頭像的「心形蛋黃蓮蓉酥」一件；或「米奇曲奇」及「米妮曲奇」各兩件。禮盒設計可愛溫馨，賓客不但可享用滋味的小食，更可留下禮盒收藏精緻飾物，盡顯心思。另外還有心形迷你蛋黃蓮蓉酥 ($19/件)、腰果牛油曲奇($19/四件)以及蝴蝶酥($16/兩件)，同樣大方得體。
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