奇華餅家情人節嫁喜餅咭 門市網店8折！回禮小禮物$16起

今個情人節，奇華餅家為各位準新人送上情人節限定嫁喜餅咭「八折三天」，在2月14日至16日期間，於奇華全線分店及網店購買任何嫁喜餅咭均可享八折優惠，讓各位向親良朋送上優質的嫁喜禮餅，絕對是傳統婚嫁儀式必備。

嫁喜禮餅咭八折優惠

奇華餅家的嫁喜禮餅咭備有五款，各具不同特色，分別是優雅銅色的金御喜、古典金色的金緣喜、貴族紫色的金雅喜、鮮亮紅色的金盈喜和香檳玫瑰金色的$50 嫁喜禮券。每款氣派得體的嫁喜餅咭，除可換取格調優雅的嫁喜禮盒外，更可靈活使用，可於全線奇華餅家照價換取三十多款傳統嫁喜禮餅，以及逾三百款中西餅食，滿足新人及親友的喜好。