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飲食
2024-04-19 07:30:00

富豪機場酒店 中菜食府 紅軒 細意打造粵菜與四川菜美食精髓

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富豪機場酒店 中菜食府 紅軒 細意打造粵菜與四川菜美食精髓

富豪機場酒店 中菜食府 紅軒 細意打造粵菜與四川菜美食精髓

想在離港之前或抵港以後品嚐一頓豐富中菜？蒞臨富豪機場酒店紅軒，各款咸甜美點珍饈美饌，為您殷切奉上。紅軒乃揉合傳統粵菜及四川菜的粵川食府，名廚細意打造多款經典菜式及巧手點心，秉承中國美食的精髓。

「茅台嚐味套餐」六道菜式

「茅台嚐味套餐」六道菜式

藤椒皇子鴿

藤椒皇子鴿

貴州茅台慶典
將名酒融入粵饌 從餘韻回味醬香

即日起至6月30日，紅軒隆重呈獻「貴州茅台慶典」系列，融合頂級釀造於粵菜美饌，交織出令人陶醉的琼膳。

中菜行政總廚伍寶明師傅以貴州茅台入饌，將原創招牌菜式——「茅台八弄」收錄於「貴州茅台慶典」之中。八弄當中首選推介為酒香醉妃雞、玉露蒸馬友及乾煸野菌牛柳等，將酒與鮮之融合推至極致，令人難以忘懷。而「茅台嚐味套餐」六道菜式當中的藤椒皇子鴿及京燒牛柳粒，更為您用心配搭一杯飛天貴州茅台酒，讓您味蕾滿足過後，從餘韻回味醬香。

紅軒母親節特選套餐

紅軒母親節特選套餐

紅軒母親節特選套餐
感謝母親們無微不至的照顧

母親節將至，紅軒亦為您呈獻母親節特選套餐，其中菜式包括菜膽高湯燕窩、蟹皇芙蓉蒸斑片、葱油水晶雞等，每道菜式皆為精心設計。而每位母親更可享用特別贈送的鮮奶燉花膠，以感謝母親們一直以來無微不至的照顧。

 

查詢及訂座2286 6868

地址香港赤鱲角香港國際機場暢達路91

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