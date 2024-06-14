專業評酒師推翻超市「平嘢無好嘢」盲測逾200款美酒

貴酒就好？這就是你對佳釀的唯一認知？想一蹴而就成為「專家」，現在走到品味超市Market Place就可以買到由其舉辦Wine Awards的獲獎美酒。活動由一支專業評審團隊，先於來自各國逾200款美酒中盲選出約40支優秀酒品，再從中為17個獎項選出得獎佳釀。該評審團隊包括星級侍酒師Derek和Market Place葡萄酒高級採購經理Andy等達人，顧客可以以「零成本」獲得專業品酒點評，一嚐全球各地的精選美酒，拓闊自己的紅酒世界。

個人簡介：劉家鏗Andy，Market Place葡萄酒高級採購經理，在葡萄酒行業有逾10年豐富經驗，正修讀四級葡萄酒文憑課程，擁有專業選酒能力和了解市場需求，與團隊曾引薦多款熱賣紅酒至超市，就如擁有「造星」般超卓能力。

星級侍酒師Derek Li，達到星級侍酒師（Advanced Sommelier）資格在港並不多，Derek是其中一人。他走訪世界各地著名酒莊，嚐過多款經典名酒。明年，他更有機會成為全港首個考獲Master Sommelier認證的星級侍酒師，這項認證在全球持有者不到300人。

Andy 成功「造星」 打破大眾標籤超市紅酒無質素 很多人會「以貌取酒」，Andy曾是其中之一。有一次，他在新加坡參加評審酒品比賽，初見某款酒的標籤和旋蓋便斷定不是高品質的酒。然而，品嚐之後，他發現該款酒口感均衡、味道層次分明，果香豐富且橡木味微妙，餘味悠長。「這些特質使該款酒在比賽脫穎而出，教會我不能僅依賴外觀和品牌去判斷一支酒的好壞。」 為打破大眾對超市紅酒質素不如專賣店的誤解，Andy與團隊特意引入知名酒莊的美酒，並教育顧客了解其優點，從而改變對超市紅酒的誤會。他自豪地說：「這款酒的回購率很高。」此外，他曾引入當時在香港未受關注的Chardonnay和Pinot Noir，經過一系列市場推廣，現在該兩款酒也成為顧客的熱門選擇。最近，他注意到越來越多消費者因健康考量選擇低酒精含量（約8度）的紅酒。他表示：「我希望為顧客搜羅高性價比、高品質、多樣化的紅酒選擇，打破他們對超市紅酒的偏見。」 「金舌頭」 Derek 嚐百萬元美酒 作為星級侍酒師的Derek雖然少擔任「買手」的經驗，但經常出席名人飯局。他曾經品嚐過總值逾120萬元的美酒，其中包括法國勃艮第的Henri Jayer Cros Parantoux，以及無人不曉的羅曼尼·康帝酒莊（Domaine de la Romanée-Conti）的珍稀酒款。擁有「金舌頭」的Derek現時為餐飲集團的總侍酒師，並貫徹「英雄莫問出處」理念，為各款美酒點石成金。

二人任評審責任重大 Derek曾擔任各機構舉辦酒品比賽的評審，今次他作為Wine Awards評審之一，分享不少經驗：「遇到個人偏好和主觀因素的挑戰是常見的，因此評審團會透過討論和溝通，專注於每支酒的品質和風格進行評價，而非關注品牌。我們倡導消費者在購買酒類時也應多考慮品質和口感，品牌僅是一個標識，不應成為唯一的參考依據。」Andy透露評分標準按照酒的色澤、香氣、口感等準則，確保所選酒品在各方面都達到高品質水準。「當日，我們評審團一天內盲測200多款紅、白酒，從中挑選40款優秀酒品，出現過不少討論和替某些紅酒『落榜』感失望。」 二人分享一試鍾情美酒 獲獎紅酒之一的Charles Smith K Vintners 'Ovide' Jack's Vineyard Cabernet Syrah為Andy念念不忘的，由赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和希哈（Syrah）混合釀造，來自美國酒莊，於2019年釀成。紅酒外觀呈深紅寶石色，色澤鮮豔，豐厚而集中的成熟黑醋栗，樹葉香氣，充分展現出其複雜而平衡，單寧細緻，適合配搭手撕豬肉。令人驚喜的是，該款紅酒的價格在500元以下，性價比非常高。 Derek則對德國萊茵高的Künstler Weiß Erd Riesling GG VDP. Grosse Lage白酒特別感興趣，該款酒有濃厚的檸檬和香茅味，並帶有一絲蜂蜜和香草氣息，其酸度和乾身口感讓他聯想到其他優質白酒。「對於消費者來說，了解Künstler Riesling GG的口感和風味或會有些困惑，但這正是舉辦Wine Awards的意義所在，由專業評審來發掘優質美酒，推薦給大家。這支價格在200元以下，對於入門級消費者來說性價比非常高。」另一款值得推薦的是澳洲巴羅莎（Barossa）的Torbreck Shiraz，那裏的酒以優雅和精緻為特色，帶有黑胡椒和薄荷的香氣，入口辛辣，口感豐富濃郁。