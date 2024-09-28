尖東花系茶室SP Senses11月4日暫別 主理人關琬潼將辦一系列「不散的筵席」活動

由Smile Yogurt創辦人關琬潼(Shadow Kwan)於2016年創辦的尖東花系茶室SP Senses，向來是OL、太太們的聚腳點，可惜的是Shadow宣布將於11月4日與大家暫別，她將會在最後階段展開「不散的筵席」感謝祭美學活動。以「回憶的味道」餐單、主題餐會，與大家重溫尖東SP Senses以愛、美、喜悅為理念的餐桌美學。 8年前坊間餐廳尚未流行打卡花花牆布置，作為美學家的Shadow已先知先覺將擅長的日式花藝與茶室結合。Shadow表示：「我以餐桌美學展現所追尋的生活美學，料理和美…是最好的療癒和滋養。SP Senses一直是尖東安靜美好的風景，感恩大家8年的愛和支持。」

六感療癒餐會

「不散的筵席」活動焦點，有10月30日晚舉行的「秋日聲癒，禪茶慢食，六感療癒餐會」，當晚除了會供應Shadow的秋日餐單，更邀請了聲音療癒師葉破 (Paul Yip)和茶藝師（人在草木SeasonL Li) ，跟大家走一趟融合聲音療癒、慢食體驗，以及靜心品茶的六感療癒餐會。

在Paul的頌缽聲下，令大家全然放鬆，讓聲頻振動療癒身心，打開感官，細嚐茶室準備的餐桌儀式，靜心品味食材的色、香、味以至口感，感受聲療、慢食、茶修的美學體驗，還有六感的深度放鬆。 秋日聲癒 禪茶慢食 六感療癒餐會

日期：2024年10月30日（星期三）

時間：7:00pm至9:15pm

費用：$880位

附送：《Ripple…漣漪》 （價值$168）或

《不散的筵席》紀念版特調茶（價值$198）



回憶的味道限定餐單

另一場11月3日舉行的「回憶的味道：爵士夜餐宴分享會」，將會提供「回憶的味道」主題限定餐單，與大家享受 SP Senses 在尖東的最後一夜。找來Shadow最新著作《漣漪》美生活手帖當中的漣漪人 「香港遺美」主理人林曉敏與Shadow對談，細說舊物之美、回憶的美好；配合爵士音樂人李梓禾(Bowen) 的懷舊爵士樂，一起細味回憶點滴。讓這「不散的筵席」成為美的漣漪，讓大家珍惜更多美好的當下。日後Shadow會繼續以Simply Pleasure蛋糕和茶禮品，分享愛、美、喜悅，以全新形式延續生活美學。 「回憶的味道」爵士夜餐宴分享會 日期：2024年11月3日（星期日）

時間：7:00pm至9:15pm (6:00pm設「流動茶席」)

費用 ：$880位

附送：《Ripple…漣漪》（價值$168）或

《不散的筵席》紀念版特調茶（價值$198）

