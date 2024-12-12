尖沙咀美食｜「三田製麵所」尖沙咀店翻新 結合外賣魚生丼店「哲ぺい食堂」

2008年在東京三田創立的日式沾麵專門店「三田製麵所」，至今在日本擁有49家分店。自2015年進軍銅鑼灣開設香港首家分店，再於尖沙咀K11購物藝術館開分店，最近經翻新後，於12月11日以全新面貌示人。店內更新增日式外賣店「哲ぺい食堂」（中譯：『哲平食堂』），緊接於12月16日正式開幕。

日本大熱生雞蛋拌麵

隨著「三田製麵所」創立15周年，特別推出日本大熱商品生雞蛋拌麵。自2023年11月在日本開售，短短一星期内銷量突破5000份。官方透過社交媒體平台分享的生雞蛋拌麵進食方法影片，總播放次數累計已突破100萬次。加上由外部創作者發布的相關影片，總播放次數更累計超過2,000萬次。此生雞蛋拌麵採用兩顆色澤橙紅的日本蘭王蛋黃，配以鯛魚、柴魚、昆布及香菇熬製的特製醬汁。蘭王蛋的特色是蛋味香濃又滑順，搞拌超過30次像蛋白霜般，與麵條混合至起泡後，可隨意加入白松露油，並撒上紫菜碎，然後按喜好加入桌上的調味料如鰹鹽、三味唐辛子、黑胡椒等加強味道。最後可將附上的小碗白飯加入高湯中，淋上牡蠣醬油，即成日本國民美食生雞蛋拌飯。



當然招牌濃厚豚骨魚介沾麵、曾榮獲日本唐揚協會主辦之「第11屆唐揚大賽東日本醬油口味部門金獎「的招牌小食自家製金賞炸雞，依然長期供應。

吞拿魚蓉丼$68起

店中店「哲平食堂」與「三田製麵所」一樣總部來自新加坡，是當地的人氣日本料理餐廳，在新加坡經營超過10年，擁有5間分店。餐廳主打日式輕食料理，包括海鮮丼、日式咖哩、烏冬、便當等，而香港店主打招牌海鮮丼及魚生飯為主。海鮮丼有齊吞拿魚、三文魚、帶子、蝦等新鮮刺身，搭配三文魚子。其他丼有三文魚丼、葱香吞拿魚丼、三文魚子丼等，由$68至$92不等，價格相宜而具品質。丼飯的部分海鮮選用高級食材及日本產的海鮮；米選用日本新潟縣產的虹煌米；醬汁自家調配，帶出海鮮鮮味。不吃生冷食物的客人亦可選擇傳統燒牛肉丼或豚肉生薑燒丼。

