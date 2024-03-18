尖沙咀美食｜尖沙咀「木戶Kido」櫻花季春日限定菜單 金柑櫻花平打烏冬/鹿兒島A5中山黑毛和牛

尖沙咀日本居酒屋推介 「木戶Kido」

「木户」悠享春日期間限定菜單呈獻多款精緻日式餐點，用上時令食材，襯搭出只此一間的季節限定美食。在潮濕的春季，適宜享用清爽開胃的前菜，推介宮崎日向夏春野菜豚肉沙律（$188），結合了宮崎縣特產的日向夏柑、春季新鮮野菜和鹿兒島的茶美豚，茶美豚特別以加入綠茶粉和甘薯的飼料飼養，肉質細嫩多汁，配上日向夏柑，酸甜的果香令人食慾大增！而侍 (SAMURAI)香料納豆（$148）以納豆為基礎，加入了日本吞拿魚蓉和鱈魚的內臟，配上日本大根漬物、秋葵、芝麻及蔥，將以上所有材料與納豆混合，用紫菜包裹着食用，口感豐富。

主食方面，可試究極春野菜廣島蠔海膽湯鍋（$358），選用大量的海膽，加上用了數小時精心熬煮的秘製海膽湯膽，內有多款春季野菜和菇菌，以及肥美鮮甜的廣島蠔，味道香濃，非常滿足。心水推介金柑櫻花平打烏冬（＄138），平打烏冬的寬麵條質感獨特，彈牙有嚼勁，與金柑的酸甜風味與櫻花的芬芳相互融合，份外有日本櫻花季節的氣氛！