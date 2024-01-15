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飲食
2024-01-15 19:11:58

尖沙咀美食｜日本京都咖啡店KURASU登陸尖沙咀 45元起食香港店限定輕食

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尖沙咀美食｜日本京都咖啡店KURASU登陸尖沙咀 45元起食香港店限定輕食

尖沙咀美食｜日本京都咖啡店KURASU登陸尖沙咀 45元起食香港店限定輕食

來自日本京都的精品咖啡匠人品牌KURASU正式登陸香港，選址尖沙咀，主打京都直送咖啡豆，配合匠人沖煮手法，帶來精品手沖咖啡、一系列咖啡特飲以及多款香港店限定輕食，如焦糖布甸配雲呢拿雪糕、焙茶巴斯克芝士蛋糕、法式焦糖燉蛋泡芙等，以後不用飛日本都可以品嚐到京都美味！

Klook.com

日本京都咖啡店KURASU香港首間分店開幕！

KURASU品牌來自日本京都，在2016年開設第一間分店，由大槻洋三先生創辦，目前在日本、新加坡、泰國、印尼等地區擁有7家分店，深受全球咖啡迷所喜愛。今次香港新店以木系簡約的裝潢風格，繼續秉承品牌理念，引進京都獨特的咖啡文化，店內選用的咖啡豆均由京都總店專業的焙煎匠人焙煎後直送到港，還原京都總店的咖啡風味，並提供「手沖」及「冷泡」兩種沖煮手法，客人可以經由店舖咖啡師推薦不同豆種及沖煮方式，達至最佳咖啡體驗。多款飲品中必試Matcha Latte Espresso（熱飲＄55，凍飲 $60），店舖精選來自京都茶園優質綠茶加工而成的抹茶粉，配以日本牛乳和KURASU精選特濃咖啡，三層漸層超打卡！味道方面抹茶淡淡甘香，茶味濃郁，而且口感奶滑，加上特濃咖啡，層次豐富。而歎咖啡之餘當然亦要有甜品相配，今次KURASU香港店更供應每日新鮮製造的輕食，如焦糖布甸配雲呢拿雪糕($55)、焙茶巴斯克芝士蛋糕($55)、法式焦糖燉蛋泡芙($45)、蒙布朗布甸撻($65)等，賣相味道都一樣出色！

KURASU
地點：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期地下G65號舖
電話：23988821
營業時間：星期一至日 8am-9pm

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