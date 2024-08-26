尖沙咀美食｜開心果狂熱下午茶 食勻糯米糍／法式千層酥／焦糖布丁撻

開心果醬堅果味濃郁

開心果狂熱下午茶以三層鳥籠架盛載，甜點有開心果糯米糍、開心果法式千層酥、開心果法式焦糖布丁撻、開心果意大利芝士蛋糕杯、開心果忌廉芝士蛋糕，以堅果味濃郁的開心果醬及原材料製作；又有堂弄法式橙酒班戟，當然鬆餅也是開心果口味。其中開心果糯米糍用自家製的軟糯粉團包着爆餡開心果，咬下濃郁香脆的開心果醬傾瀉而出。開心果千層酥以糕餅團隊的獲獎酥皮食譜製作，酥皮充滿牛油香味，兩層酥皮夾着厚厚的開心果忌廉，鬆脆、厚滑口感兼備，而Tiramisu的意大利軟芝士加入香濃開心果醬，入口有層次幽香。