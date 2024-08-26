尖沙咀美食｜開心果狂熱下午茶 食勻糯米糍／法式千層酥／焦糖布丁撻

開心果熱潮沒完沒了！千禧新世界香港酒店The Lounge經翻新後重開，將於9月大推全新「開心果狂熱下午茶」，客人可一次過食勻多達9款自家製開心果主題鹹、甜點，又可配杯開心果鮮奶咖啡，滿足一眾瘋狂開心果控！
開心果醬堅果味濃郁
開心果狂熱下午茶以三層鳥籠架盛載，甜點有開心果糯米糍、開心果法式千層酥、開心果法式焦糖布丁撻、開心果意大利芝士蛋糕杯、開心果忌廉芝士蛋糕，以堅果味濃郁的開心果醬及原材料製作；又有堂弄法式橙酒班戟，當然鬆餅也是開心果口味。其中開心果糯米糍用自家製的軟糯粉團包着爆餡開心果，咬下濃郁香脆的開心果醬傾瀉而出。開心果千層酥以糕餅團隊的獲獎酥皮食譜製作，酥皮充滿牛油香味，兩層酥皮夾着厚厚的開心果忌廉，鬆脆、厚滑口感兼備，而Tiramisu的意大利軟芝士加入香濃開心果醬，入口有層次幽香。
開心果鹹點有新意
連鹹點都用開心果做，有焗開心果鴨肝牛肉撻、香煎北海道帶子伴開心果牛油果慕絲、開心果雞肉慕絲伴蜜瓜及魚子，相當有新意！還有荔枝香茅青檸凍糕及手工三文治。開心果狂迷可另加$18，將餐飲升級為開心果鮮奶咖啡，下午茶滿滿的開心果味道！坐在樓高兩層、落地玻璃窗旁享受下午茶，啱晒閨蜜打卡！
開心果狂熱下午茶套餐詳情：
供應期：9月1日至11月30日每日下午2時30分至5時30分，需1日前預訂。
價錢：每位$308，兩位用$598。下載「嘗薈」手機應用程式並登記成為會員，享有75折優惠 (含酒精飲料除外)，折扣優惠不適用於指定日子。
The Lounge
地址：九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店
電話： 2313 4222