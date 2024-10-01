尖沙咀美食｜黑珍珠二鑽榮譽女總廚主理海景MULAN沐瀾 $268起三道中菜西做佳餚

尖沙咀海港城最新注目餐廳MULAN 沐瀾，由獲國內黑珍珠二鑽榮譽、曾連續三年被選為亞洲 Top 50 最佳西餐廳掌舵的女行政總廚吳夢林主理。她具有多家米芝蓮星級餐廳經驗，善於從中國各地區搜羅季節時令上佳食材，實踐「順時而食」理念，將「中菜西做」的獨特創新方式帶來香港，讓客人以合理價錢體驗「女廚版花木蘭」的精細廚藝，將中國傳統味道與精緻西餐技巧和諧融合。

無論是三道菜午市套餐 ($268起)，還是晚餐 ($688 起)，每一道菜由養生湯品到主菜，都帶你領略來自中國各地的食材之美。最先奉上餐前開胃氣泡茶，精選優質白茶擁有濃郁的茶香韻味，以自家製作的碳酸氣泡為基底，加上適度氣泡，以順暢的序幕引領你進入用餐之旅。開幕適逢金秋過半，主廚設計刺激食客味蕾的餐前小食，有汕頭獅頭鵝肝新彊李子吐司及鹹蛋黃蝦滑吐司，前者採用汕頭鵝肝與新疆梨子醬層層堆疊，酸甜鹹三味交織；後者以新鮮蝦肉製成細緻綿密的蝦滑，再搭配鮮美的雲南野生飛魚子，並以特製蛋黃醬點綴，口感滑順醇厚，吐司外酥內嫩，別出心裁地融入了現代烹飪元素。

頭盤帶子刺身配雲南魚子醬，選用刺身级帶子，用紹興陳年花雕酒熬製生醃醬汁並凝成啫喱，酒香托出帶子的鮮甜。搭配雲南十年魚子醬與茴香，加上法式酸奶油令整道菜更加融合。季節餐湯中山乳鴿新會陳皮湯，加入潮汕青橄欖、無花果乾和新會陳皮等。湯品結合所有材料的獨特韻味，湯香四溢。接著奉上休漁期後最新鮮的福建黃魚配貴州酸湯醬汁，採用福建特產的黃花魚，經過三至五天熟成，使肉質更加柔軟，表皮更加酥脆。將魚浸泡於貴州酸湯中，配上野生薯仔菜等當季蔬菜，再配以潮汕芹菜仔及番茄salsa 醬，別具特色。另一款主菜有當季野生牛肝菌熬製的醉雞湯燴飯，醉雞加入鹹香味辣的剝皮辣椒和香菇等浸泡，燴飯入口綿軟，散發香氣及濃郁鄉土氣息。

女廚西餐舞台發揮堅韌精神



為滿足家庭客及一班客人聚會，晚市時令套餐外亦提供多種升級選擇，如烤三黃雞.沙薑香草或福建槍魷魚.黑蒜.白芸豆。最後謝幕甜品有山竹雪芭.桂花或無花果葉芝士蛋糕。山竹雪葩搭配雲南野生雪燕、天然蜂蜜，以及用桂花烏龍醃漬的梨子肉，清新滋潤而層次豐富。芝士蛋糕表面酥脆，內裡綿密滑順，夾雜了清甜的無花果肉，滲出無花果葉的香氣。餐廳更特別精選優質的雲南咖啡及中式酒水，呼應亞洲風情的用餐氛圍。

每一道菜式視為藝術品，經過精心設計，彰顯食材的純真與優雅，不僅傳遞食材的故事，也突顯主廚的心思，詮釋陰陽調和及結合廿四節氣食材的元素，締造視覺與味覺的雙重驚喜。店名MULAN沐瀾其實正正寓意中國古代傳說巾幗英雄花木蘭的不屈不撓精神，寄寓了吳夢林作為女西廚能夠闖出一片天的堅韌精神。