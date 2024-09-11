尖沙咀美食｜Café & Meal MUJI美麗華廣場新店 全新限定早餐定食/海鮮拼盤配蟹肉番茄忌廉汁｜24,000呎新店 9月13日開業

無印良品尖沙咀美麗華廣場店將於9月13日(星期五)遷至地庫，以全新面貌示人，全店佔地逾24,000呎，並增設Café & Meal MUJI，大玩全新田園風小木屋裝潢。此店是香港區首間分店推出早餐定食，早上8時就歎到和風早餐，還有新店限定海鮮主題餐單。

新店限定餐單

美麗華廣場新店的Café & Meal MUJI，裝修採用環保木材設計，貫徹品牌簡約溫暖風格，空間寬敞，設有一排卡位。餐廳特別推出全新早餐系列及新店限定料理，日式早餐有烤三文魚早餐定食、照燒雞肉早餐定食，定食包括玉子燒、雜菜及十六穀飯糰，配搭清新健康；多士早餐就有燒烤菇秋葵蛋沙津多士、雞肉昆布蛋沙津多士 ，配上自家製黑麥麵包。

新店限定餐目亦有海鮮做主角的海鮮拼盤配蟹肉番茄忌廉意粉醬、虎蝦意粉配蟹肉番茄忌廉意粉醬，均以自家品牌的即食意粉醬燴煮，意粉醬選用日本的紅雪蟹、意大利完熟番茄及忌廉製成，蟹味濃郁，帶番茄香甜。餐單同時推出季節料理新品及特飲，當中有開心果豆奶，而商店發售的雪糕杯將會新推開心果口味雪糕，開心果關注組應該不會錯過吧！