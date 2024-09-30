尖沙咀美食｜Wooloomooloo新副線澳洲燒烤MOOO! 自創原條牛骨髓慢煮牛腩威靈頓

扒房Wooloomooloo今年踏入20周年，開拓全新副線MOOO!澳洲燒烤餐廳，進駐尖沙咀美麗華廣場。新店餐單靈感來自共享美食與西班牙tapas小食，設計出共享小碟概念的MOOOpas菜單，如以脆皮蝦滑春卷的形狀，重新演繹香港經典香脆蝦多士；炸粟米條配炸粟米球，並佐以哈里薩蒜泥蛋黃醬；靚哥炸包（LANGOS FRIED BREAD）參考全球街頭美食，大廚將港式沙嗲牛肉麵的風味與酥脆的匈牙利炸麵包融合為一，並加入酸忌廉、醃洋蔥、花生醬，將國際美食共冶一爐。

黯然銷魂慢煮西冷煲仔飯 大碟共享的MOOOfeast菜單，焦點當然是牛扒肉食。不能錯過有澳洲100日榖飼T⻣牛扒和招牌MOOO燒烤拼盤，拼盤囊括澳洲封門柳、香料豬肉腸和烤雞串，滿足一眾食肉獸。匠心之作原條牛骨髓慢煮牛腩威靈頓，花上三天製作。第一天大廚先燉煮牛腩；第二天炭燒牛骨髓，並準備鴨肝慕斯；到第三天，大廚會將牛腩、牛骨髓及鴨肝慕斯包裹在金黃的酥皮內，再焗30分鐘。層次分明，滿口甘香。想不到竟然有黯然銷魂慢煮澳洲西冷牛扒牛肝菌煲仔飯，大廚選取澳洲100日榖飼西冷牛扒，配海鮮醬燒製，並盛於傳統瓦煲內，放上煎蛋，滲透本地特色。

懷舊牛奶樽奶昔

壓軸的MOOOsweet甜品也不乏創意，其中香蕉麵包布甸靈感源自港式馬拉糕，蒸籠內放了焦糖香蕉和自家製的芝麻脆片，客人可將懷舊牛奶樽盛載的呍呢嗱醬淋在其上，夠晒玩味吸睛。特飲亦都充滿趣味，以牛奶樽盛裝MOOO!SHAKES奶昔，有呍呢嗱、紅豆、港式鴛鴦三款口味。「以茶入酒」系列雞尾酒分別加入茉莉綠茶、桂花烏龍茶，酒香散發茶韻。一款名為咕嚕冰的雞尾酒以菠蘿的清爽微酸突顯風味。

定期舉辦藝術展

新店找來著名設計師Hernan Zanghellini負責室內設計，採現代風格呈現舊香港情懷，用上霓虹燈及昔日街市吊燈映襯綠色鐵閘；加上開放式廚房及大型戶外露台，充滿空間感。餐廳門口牆身的型格塗鴉藝術作，出自駐港法國藝術家Elsa Jeandedieu之手，色彩繽紛盡顯創意活力。餐廳與The Hong Kong Arts Collective（HKARTS）定期合作舉辦藝術展，展示全球藝術家的作品，例如視覺城市藝術家和新聞攝影師Claudio Caio的作品，共同推動藝術發展。