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飲食
2024-09-30 07:00:00

尖沙咀美食｜Wooloomooloo新副線澳洲燒烤MOOO! 自創原條牛骨髓慢煮牛腩威靈頓

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新店菜單及飲品均有創意。

新店菜單及飲品均有創意。

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扒房Wooloomooloo今年踏入20周年，開拓全新副線MOOO!澳洲燒烤餐廳，進駐尖沙咀美麗華廣場。新店餐單靈感來自共享美食與西班牙tapas小食，設計出共享小碟概念的MOOOpas菜單，如以脆皮蝦滑春卷的形狀，重新演繹香港經典香脆蝦多士；炸粟米條配炸粟米球，並佐以哈里薩蒜泥蛋黃醬；靚哥炸包（LANGOS FRIED BREAD）參考全球街頭美食，大廚將港式沙嗲牛肉麵的風味與酥脆的匈牙利炸麵包融合為一，並加入酸忌廉、醃洋蔥、花生醬，將國際美食共冶一爐。

餐單靈感來自共享美食與西班牙tapas小食。 原條牛骨髓慢煮牛腩威靈頓$288 坊間罕見，店員會為食客從威靈頓中間切開，方便客人用匙羹品嘗。 沙嗲牛肉靚哥炸包$98 酥脆的匈牙利炸麵包配沙嗲牛肉、酸忌廉、醃洋蔥、花生醬。 香脆蝦多士$98 大玩脆皮蝦滑春卷形狀，配自家製醬油蛋黃醬。

黯然銷魂慢煮西冷煲仔飯

大碟共享的MOOOfeast菜單，焦點當然是牛扒肉食。不能錯過有澳洲100日榖飼T⻣牛扒和招牌MOOO燒烤拼盤，拼盤囊括澳洲封門柳、香料豬肉腸和烤雞串，滿足一眾食肉獸。匠心之作原條牛骨髓慢煮牛腩威靈頓，花上三天製作。第一天大廚先燉煮牛腩；第二天炭燒牛骨髓，並準備鴨肝慕斯；到第三天，大廚會將牛腩、牛骨髓及鴨肝慕斯包裹在金黃的酥皮內，再焗30分鐘。層次分明，滿口甘香。想不到竟然有黯然銷魂慢煮澳洲西冷牛扒牛肝菌煲仔飯，大廚選取澳洲100日榖飼西冷牛扒，配海鮮醬燒製，並盛於傳統瓦煲內，放上煎蛋，滲透本地特色。

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黯然銷魂慢煮澳洲西冷牛扒牛肝菌煲仔飯$248 澳洲100日榖飼西冷牛扒，盛於傳統港式煲仔飯的瓦煲中，並放上煎蛋。 招牌MOOO燒烤拼盤$498 有澳洲封門柳、香料豬肉腸和烤雞串，伴醋漬沙律，可配胡椒忌廉汁、磨菇芥末汁或紅酒汁。 澳洲100日穀飼T骨牛扒$888 1公斤重100日澳洲穀飼T骨牛扒包含牛柳（菲力）和後腰脊肉（西冷）部位，客人可選胡椒忌廉汁、磨菇芥末汁或紅酒汁。 泰式青咖喱豬腩肉串燒$105 以泰式辣椒和香料醃製豬腩肉，充滿肉汁，散發炭燒風味。

懷舊牛奶樽奶昔


壓軸的MOOOsweet甜品也不乏創意，其中香蕉麵包布甸靈感源自港式馬拉糕，蒸籠內放了焦糖香蕉和自家製的芝麻脆片，客人可將懷舊牛奶樽盛載的呍呢嗱醬淋在其上，夠晒玩味吸睛。特飲亦都充滿趣味，以牛奶樽盛裝MOOO!SHAKES奶昔，有呍呢嗱、紅豆、港式鴛鴦三款口味。「以茶入酒」系列雞尾酒分別加入茉莉綠茶、桂花烏龍茶，酒香散發茶韻。一款名為咕嚕冰的雞尾酒以菠蘿的清爽微酸突顯風味。

香焦布甸麵包$85 客人可將懷舊牛奶樽盛載的呍呢嗱醬，淋在伴以焦糖香蕉及芝麻脆片的布甸麵包上。 MOOO!SHAKES奶昔$68 以牛奶樽盛裝，有呍呢嗱、紅豆和港式鴛鴦三種口味。 「以茶入酒」系列雞尾酒$98

定期舉辦藝術展


新店找來著名設計師Hernan Zanghellini負責室內設計，採現代風格呈現舊香港情懷，用上霓虹燈及昔日街市吊燈映襯綠色鐵閘；加上開放式廚房及大型戶外露台，充滿空間感。餐廳門口牆身的型格塗鴉藝術作，出自駐港法國藝術家Elsa Jeandedieu之手，色彩繽紛盡顯創意活力。餐廳與The Hong Kong Arts Collective（HKARTS）定期合作舉辦藝術展，展示全球藝術家的作品，例如視覺城市藝術家和新聞攝影師Claudio Caio的作品，共同推動藝術發展。

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餐廳門口的塗鴉藝術作，出自駐港法國藝術家Elsa Jeandedieu之手。 室內設計用上霓虹燈、街市吊燈及綠色鐵閘，襯托舊香港情懷。 餐廳設有戶外座位。

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地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期3樓301及305號舖
電話：2295 3200
WhatsApp：9257 0622
營業時間：早上11時45分至凌晨