年糕、蘿蔔糕、芋頭糕食譜等5款農曆新年糕點教學

年糕、蘿蔔糕、芋頭糕食譜 5款農曆新年糕點教學

農曆新年的時候總會吃應節糕點，但自己也可在家製作年糕、蘿蔔糕、紅豆糕、馬蹄糕、芋頭糕，做法比想像中簡單！以下教大家5款農曆新年常見糕點食譜，新年前年三十晚不妨製作給家人吃吧！

年糕食譜 新年（英文︰sticky rice cake）當然不可以沒有年糕！香甜軟糯的年糕做法比想像中簡單，製成後更可以沾上蛋液煎香，別有一番風味 年糕材料：糯米粉150g／木薯粉50g／水140mL／椰汁110mL／片糖105g／薑2片 年糕做法：

1.糯米粉及木薯粉過篩後混合備用。

2.大火煲滾水後，加入片糖及姜片，以中慢火煮至片糖溶化後撈走薑片，加入椰汁攪拌均勻，放涼備用。

3.分數次將放涼的糖水倒入混合後的粉中，將其攪拌均勻變成年糕漿。

4.以膠刮或匙羹將年糕漿來回翻數十次。

5.模具中抺油，倒入年糕漿至8分滿，用錫紙封面，錫紙上刺小孔排氣。

6.隔熱水放在蒸架上，以中大火蒸1小時即可。

電飯煲蘿蔔糕食譜 除了年糕外，蘿蔔糕（英文︰radish cake）田同樣是新年的熱門糕點！如果按傳統方法製作蘿蔔糕，對很多人來說可能很困難，因此不妨嘗試使用電飯煲製作蘿蔔糕吧！ 蘿蔔糕材料：白蘿蔔600g／粘米粉180g／鷹粟粉 30g

臘腸1條／蝦米30g／冬菇6隻

糖 半茶匙／鹽 半茶匙／胡椒粉1/3茶匙 蘿蔔糕做法：

1.冬菇提前以熱水浸軟，榨乾水分後切成小粒，冬菇水留下備用。

2.蘿蔔削皮，刨成粗絲，擠出的蘿蔔水留下備用。

3.蝦米切粒，臘腸以滾水稍微焯熟後切粒。

4.電飯煲按煮飯功能，變熱後加少許油，放入冬菇、臘腸、蝦米翻炒至滲出香氣，再放入蘿蔔絲炒拌

5.粘米粉、鷹粟粉加入冬菇水和蘿蔔水，再酌量加入清水，拌勻成漿狀後，倒入飯煲中攪拌均匀。

6.再加入鹽、糖、胡椒粉攪拌均勻，關蓋煮至跳掣。

7.放涼後取出，切片煎香即可。

黑糖紅豆糕食譜 黑糖紅豆糕（英文 Red Bean Pudding）較少見，但主要食材卻充滿傳統的味道，而且紅豆和紅棗和新年的氣氛特別相近，如果在新年製作給家人吃的話，絕對會成為新興的搶手糕點！ 黑糖紅豆糕材料：糯米粉170g／鷹粟粉20g／黑糖25g

牛奶180g ／蜜紅豆50g ／紅棗 適量／黑芝麻 適量 黑糖紅豆糕做法：

1.黑糖和牛奶混合，再加入糯米粉和鷹粟粉攪拌均勻。

2.加入蜜紅豆攪拌均勻。

3.模具鋪上烘焙油紙，倒入混合物至8分滿，表面撒上紅棗碎和黑芝麻。

4. 用錫紙封面，錫紙上刺小孔排氣，以大火蒸20至25分鐘左右即可。

馬蹄糕食譜 不少人到酒樓飲茶時都喜歡吃馬蹄糕（英文︰Water chestnut cake），但其實自己在家裏亦可製作，準備的食材亦相對簡單，若果喜歡馬蹄糕獨有的口感，不妨在新年當作甜點製作給家人吧！ 馬蹄糕材料：馬蹄粉250g ／新鮮馬蹄200g（去皮後130g） ／黃片糖250g 馬蹄糕做法：

1.把新鮮馬蹄去皮洗淨切粒。

2.把馬蹄粉和500g清水混合均勻製成漿狀。

3.鍋中放入750g清水，加入煮黃片糖，煮滾至黃片糖完全融化為糖水。

4.把切好的馬蹄粒倒入煮好的糖水中。

5.轉成小火，加入兩湯勺馬蹄漿，攪拌均勻至熟漿。

6.關火後，把煮好的熟漿迅速倒進剩下的馬蹄漿裡，并快速攪拌均勻。

7.模具中抺油，倒入拌好的馬蹄粉漿。

8.隔熱水放在蒸架上，加蓋蒸30分鐘。

9.蒸好取出，待冷卻後切塊即可。

芋頭糕食譜 芋頭屬近年不少人都喜歡使用的食材之一，通常都會把它製成甜品，而傳統的芋頭糕（英文︰taro cake/yam cake）卻是甜鹹共存的糕點，香甜的芋頭加入瑤柱、蝦米、臘腸等鹹香濃郁的食材，口味和口感都十分特別。 芋頭糕材料：芋頭1/2個／蝦米20g／瑤柱30g

臘腸 2條／五香粉1.5湯匙／粘米粉70g

瑤柱水100mL／清水30mL／鹽 1茶匙 芋頭糕做法：

1.瑤柱和蝦米提前用清水浸泡一晚，用手把瑤柱撕碎，留下瑤柱水備用。

2.芋頭去皮切粗粒，臘腸和蝦米切碎。

3.把粘米粉混合瑤柱水和清水，攪拌成粉漿狀。

4.熱鑊落油，放入臘腸、蝦米和瑤柱炒香，盛起備用。

5.在剛才用過的鑊中再加點油，放入芋頭和五香粉炒勻，倒入清水至蓋過芋頭，煮至半溶化狀盛出。

6.倒粉漿至盛起的芋頭中，加入鹽、3/4的瑤柱、蝦米和臘腸再攪拌拌勻。

7. 模具中抺油，倒入芋頭漿至8分滿，撒上剩下的瑤柱、蝦米和臘腸，用錫紙封面，錫紙上刺小孔排氣。

8.大火蒸1小時 ，放涼後即可。