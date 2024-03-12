復活節2024｜如心酒店餐飲及甜品早鳥優惠低至7折！自助餐$300起任食海鮮/鴨肝/刺身

復活節自助餐2024｜今個復活節，如心酒店集團推出一系列限定餐飲優惠和甜點美食，以及尋寶活動，讓大家享受一個有趣又滿足的假期。即日起至 3 月 17 日，於 Nina Boutique 預訂復活節之選，可享受高達 30%的早鳥優惠，心動不如行動，立即睇內文詳情預訂啦！

黃竹坑 I-O-N復活節自助餐盛宴 早鳥優惠低至7折 以其獨特的東南亞風味而聞名的黃竹坑 I-O-N推出復活節自助餐盛宴，無限量供應一系列美饌包括冰鎮海鮮、香煎鴨肝、即切烤肉、烤羊扒、東南亞風味美饌及賣相趣緻的復活節甜品等，為賓客帶來歡樂變奏。復活節期間，餐廳亦會舉辦親子活動，客人可以於特定日子參與扭氣球及尋找復活蛋遊戲，盡享歡樂難忘的假期。

觀塘 I-O-N 復活節半自助餐盛宴 早鳥優惠低至7折 觀塘 I-O-N 準備了能悸動饗客味蕾的復活節半自助餐，賓客可以在 2024 年 3 月 29 日 至 4 月 1 日期間品嘗多款冷凍海鮮、冷盤、沙律及熱葷等。主廚更精心挑選了一系列美味的主菜包括慢煮三文魚配鯡魚子醬及挪威牛油汁和香煎鴨肝配牛柳。客人更可無限享用 Häagen-Dazs 雪糕，為這場盛宴畫上完美的句號。 為了令小朋友樂在其中，餐廳準備了一個兒童小天地，佈滿多款糖果、朱古力和巨型 復活節朱古力蛋，帶來無盡的驚喜和歡樂。

Café Circles 曼妙滋味復活節自助餐 早鳥優惠低至7折 春意盎然，Café Circles 將於 3 月 29 日至 4 月 1 日期間推出繽紛復活節自助餐，呈獻多款節慶限定美饌，包括波蘭傳統白羅宋湯、魔鬼蛋、燴羊膝及傳統牛肉批等。復活節甘筍蛋糕、彩虹雷明頓蛋糕、柚子朱古力巴伐利亞等一系列節日甜點更讓人目不暇及，一同締造難忘的復活節體驗。Café Circles 更於指定時段內為賓客特別準備了一連串精彩復活節主題活動，讓賓客都能度過一個樂趣無窮的復活節假期。 Nina Patisserie 萌趣復活節甜點 由如心酒店集團管理的時尚甜點品牌 Nina Patisserie 推出豐富多彩的復活節之選。敲敲紅蘿蔔就會發現內藏色彩繽紛的朱古力復活蛋，增添玩味；抹茶芒果慕絲口味的蛋糕為這個節日甜點注入春天氣息。 好奇心旺盛的萌趣復活兔，由清新的荔枝玫瑰紅桑子製成，口感柔滑鬆軟，香甜不膩，造型充滿節日氣氛。一起尋找俏皮兔，與它發掘不一樣的甜蜜驚喜。甜絲絲的椰子慕 絲蛋糕內，是酸酸甜甜的熱情果蓉，每一口都帶來充滿豐富的味蕾享受。 復活節不能缺少復活蛋！試試這隻奇趣荷包蛋，入口香滑的朱古力撻裡面充滿了 61%朱古力醬、焦糖和朱古力夾心餡料，增添童趣繽紛。 Nina Patisserie 還推出 2 款禮品組合（甜蜜復活節組合和繽紛復活節組合），為慶祝活動增添了一絲不可抗拒的甜蜜和喜悅。