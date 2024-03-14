復活節2024｜復活節酒店自助餐優惠推介 早鳥低至7折！人均$214起

復活節自助餐2024推介！復活節將至，一連四日長假期諗好去未？放假最適合便是和親友相聚，吃一餐好的！今次為大家精選全香港九龍新界，多間復活節酒店自助餐，當中最平$300起，部分更有早鳥優惠。即睇內文了解詳情，把握機會訂位啦！

復活節自助餐2024｜如心酒店餐飲及甜品早鳥優惠低至7折！自助餐$300起任食海鮮/鴨肝/刺身 今個復活節，如心酒店集團推出一系列限定餐飲優惠和甜點美食，以及尋寶活動，讓大家享受一個有趣又滿足的假期。即日起至 3 月 17 日，於 Nina Boutique 預訂復活節之選，可享受高達30%的早鳥優惠，心動不如行動！

復活節自助餐2024｜香港東涌福朋喜來登酒店「御廚」復活節自助餐9折優惠 位於香港東涌福朋喜來登酒店地下大堂的「御廚」餐廳推出以香港情懷為主題的復活節性價比自助餐，為賓客於節日的氛圍下提供一系列特色佳餚。以經典的港式車仔麵，配上特色湯底和多款食材為主打。車仔麵作為香港最富特色的街頭美食之 一，客人亦可在御廚感受到同樣地道風情的酒店星級美饌。香濃的特色湯底，配以多款經典車仔麵美食，每日輪流供應：腐皮福袋、豬紅、秘製牛筋、咖喱魚蛋、豬手、雲吞、豬腩肉，甚至小龍蝦，麵食、醬料種類繁多，可一次嚐盡超過 30 款配搭，選擇豐富。「御廚」更於復活節期間推出港式鐵板美食，包括牛肩肉眼扒、豬扒、香腸等；晚餐更有尼泊爾沙律、蒜香焗蠔。經網店預訂更可尊享 9 折優惠！ 香港東涌福朋喜來登酒店 復活節自助餐 供應日期：3 月 29 日至 4 月 1 日 復活節自助午餐 原價 $238；優惠價 $214.2 復活節自助晚餐 原價 淨價$338；優惠價$304.2 周末自助下午茶 原價 $148；優惠價$133.2