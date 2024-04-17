意粉食譜｜20分鐘快捷減肥餐！5款低脂做法必學

近年越來越多人都傾向在家吃飯。但對上班一族來說，既要想餐單，又要花時間做飯，因此屬一個頗大的煩惱。以下就為大家推薦5款簡易低脂意粉食譜，只需20分鐘就可以根據簡易食譜完成晚飯，而且還有減肥的作用，不妨嘗試一下吧！

簡易食譜1｜番茄大蝦意粉 很多人都愛吃番茄肉醬意粉，但其實番茄與大蝦同樣合襯，而且蝦還能補充蛋白質，屬一款低脂又健康的食材。 番茄大蝦意粉材料：意粉 80-100g、番茄 1個、大蝦 3-5隻、鹽 適量、黑胡椒 適量、蒜蓉 適量、生抽 1湯匙、蠔油 1湯匙、番茄醬 1湯匙 番茄大蝦意粉做法：

1.大蝦去殼後清蝦腸，以鹽和黑胡椒醃製。

2.番茄切小塊備用。

3.在鍋中加水，水滾後放入意粉，煮10分鐘撈起過冷河備用。

4.熱鑊落油，先炒大蝦，變色後取出。

5.加入蒜蓉爆香，再加番茄至炒出茄汁。

6.放入意粉和大蝦，再加入生抽、蠔油和番茄醬翻炒。上碟後撒上黑胡椒即可。

簡易食譜2｜南瓜雞胸意粉 秋天屬南瓜的當造季節，因此特別鮮甜，除了煲南瓜湯外，用於製成意粉醬同樣美味。再配上雞肉界中既低脂又含豐富蛋白質的雞胸肉，便能變成一款健康美味的意粉。 南瓜雞胸意粉材料：意粉 80-100g、南瓜 150g、脫脂牛奶 80-100ml、雞胸肉 1件、黑胡椒 適量、鹽 適量、洋蔥 1/4個 南瓜雞胸意粉做法：

1.雞胸肉切塊，加黑胡椒和鹽醃製15分鐘 。

2.洋蔥切條備用。

3.南瓜蒸熟後取出，加入適量牛奶，混和攪打成泥狀

4.在鍋中加水，水滾後放入意粉，煮10分鐘撈起過冷河備用。

5.熱鑊落油，加雞胸肉小火煎至焦黃色，放洋蔥炒香，再倒入南瓜醬混合均勻。

6.加入意粉、鹽和黑胡椒翻炒均勻即可。

簡易食譜3｜西蘭花雞髀菇意粉 不少人都會用西蘭花作減肥用的食材，除了可以白灼或炒西蘭花外，把它製作成意粉醬亦十分合適，而雞髀菇切成塊狀後亦能增加意粉的口感。如果想吃肉的話，更可以把雞胸肉切粒加進意粉中。 西蘭花雞髀菇意粉材料：意粉 80-100g、西蘭花80g、脫脂牛奶 130mL、蒜片 適量、雞髀菇 3隻、鹽 適量、黑胡椒 適量 西蘭花雞髀菇意粉做法：

1.雞髀菇洗淨切塊備用。

2.西蘭花掰開浸於水中15分鐘，洗淨備用。

3.西蘭花和牛奶放入攪拌機中，攪打成醬狀。

4.在鍋中加水，水滾後放入意粉，煮10分鐘撈起過冷河備用。

5. 熱鑊落油，放入蒜片炒香，再加入雞髀菇翻炒至變色

6.加入意粉稍微翻炒，加入西蘭花醬，煮至濃稠狀，加入鹽和黑胡椒調味即可。 ▼簡易懶人版肉醬意粉 10分鐘攪掂▼

簡易食譜4｜忌廉煙三文魚意粉 忌廉汁屬不少人喜愛的醬汁，用於配搭意粉特別美味，但其實只需兩樣食材便可以在家中自製。若果喜歡芝士的話，亦可加入低脂的芝士在意粉中。 忌廉煙三文魚意粉材料：意粉 80-100g、煙三文魚 2片、脫脂牛奶 200mL、澱粉 1匙、蒜蓉 適量、鹽 適量、黑胡椒 適量 忌廉煙三文魚意粉做法：

1.在鍋中加水，水滾後放入意粉，煮10分鐘撈起過冷河備用。

2.熱鑊落油，放入蒜蓉炒香，把牛奶和澱粉攪勻，倒入鑊中煮滾。

3.加入意粉、鹽和黑胡椒調味。

4. 將意粉裝盤後，放上煙三文魚即可。

簡易食譜5｜牛油果帶子意粉 牛油果作為近年興起的「超級食品」，在不少減肥餐的餐單中都可以見到它。除了可以用在三文治外，把它製成意粉醬亦合適。再加上煎香的帶子，不論男女老少都會喜歡這款意粉的味道。 牛油果帶子意粉材料：意粉 80-100g、牛油果 半個、脫脂牛奶 250mL、急凍帶子3-5隻、鹽 適量、黑胡椒 適量、鷹粟粉 半匙 牛油果帶子意粉做法：

1. 急凍帶子預先解凍，加入料加入鹽、黑胡椒和鷹粟粉醃製15分鐘。

2.在鍋中加水，水滾後放入意粉，煮10分鐘撈起過冷河備用。

3.牛油果去皮，取出果肉切塊，再和牛奶一起放入攪拌機中攪成奶昔狀。

4.熱鑊落油，把帶子煎至金黃色，取出備用。

5.熱鑊放入意粉和牛油果醬，混合均勻後煮至收汁，加入鹽和黑胡椒調味。

6.將意粉裝盤後，放上帶子即可。 ▼牛油果3個簡易食譜▼