挽肉と米勁敵肉肉大米10月3日沙田開業 $95起兩塊和牛漢堡排套餐 另配蟹肉/即刨芝士

九州和牛混合美國牛肉



肉肉大米採取全開放式廚房設計，兩張C形吧枱座位可容納40位客人，可近距離觀賞廚師烤製漢堡排過程。透過另一邊廚房透明窗，可看到廚師將原個牛肉部位切割、再免治搓成漢堡。品牌的漢堡使用九州黑毛和牛的牛腱部位，混合美國牛肩胛肉製成，漢堡有和牛恰到好處的油香，亦有美國牛肉的肉香風味，不像100%日本和牛漢堡般油分過份澎湃卻欠缺肉味。用筷子輕壓漢堡，肉眼看到肉汁「盪漾」的狀態。

餐牌的單人套餐款式最平為$95和牛漢堡排2個套餐，最貴$140食到蟹肉、芝士及和牛漢堡排3個套餐，客人可自由拼配不同口味漢堡排。每個漢堡排烹調後重量為95克，頗厚身，以鐵板爐即叫叫烤，烤至外層焦脆，大約六至七成熟，放在客人席前的小鐵板上，客人隨自己喜歡的熟度加熱。原味漢堡會附上日本生雞蛋黃，建議放上漢堡排，用筷子篤穿蛋汁，讓蛋汁流向漢堡同吃更感滑溜。

