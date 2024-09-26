挽肉と米勁敵肉肉大米10月3日沙田開業 $95起兩塊和牛漢堡排套餐 另配蟹肉/即刨芝士

國內人氣現烤漢堡排專門店肉肉大米來自日本企業物語公司，兩年內在國內連開16間分店，以性價比高聞名，被譽為「挽肉と米勁敵」，香港首家分店鐵定10月3日於沙田新城市廣場正式開業。記者第一時間試食，詳盡分享親身體驗及真實食評！
九州和牛混合美國牛肉
肉肉大米採取全開放式廚房設計，兩張C形吧枱座位可容納40位客人，可近距離觀賞廚師烤製漢堡排過程。透過另一邊廚房透明窗，可看到廚師將原個牛肉部位切割、再免治搓成漢堡。品牌的漢堡使用九州黑毛和牛的牛腱部位，混合美國牛肩胛肉製成，漢堡有和牛恰到好處的油香，亦有美國牛肉的肉香風味，不像100%日本和牛漢堡般油分過份澎湃卻欠缺肉味。用筷子輕壓漢堡，肉眼看到肉汁「盪漾」的狀態。
餐牌的單人套餐款式最平為$95和牛漢堡排2個套餐，最貴$140食到蟹肉、芝士及和牛漢堡排3個套餐，客人可自由拼配不同口味漢堡排。每個漢堡排烹調後重量為95克，頗厚身，以鐵板爐即叫叫烤，烤至外層焦脆，大約六至七成熟，放在客人席前的小鐵板上，客人隨自己喜歡的熟度加熱。原味漢堡會附上日本生雞蛋黃，建議放上漢堡排，用筷子篤穿蛋汁，讓蛋汁流向漢堡同吃更感滑溜。
店內精米保留飯香
和牛芝士漢堡排在烤烘時放上一片車打芝士，烤好端給客人席前時，再即刨硬車打芝士絲，結合芝士雙重質感。記者太心急拿起吃，芝士仍是片狀，感覺芝士還芝士，牛肉還牛肉的疏離感，建議客人加熱至芝士半溶，入口更加甘香。記者覺得蟹肉和牛漢堡排吃法較有新意，松葉蟹肉與牛肉漢堡之間放了一片大葉，在蟹肉上唧一些柑橘汁，吃下果香與葉香感覺清新和諧，可解油膩。
枱上放了8種醬汁及調味料，包括燒肉醬、洋葱醬、奧羅拉醬（即番茄及丘比蛋黃醬調成的醬）、蒜香辣椒醬、日式芥末鹽麴、沙茶醬、黃芥末醬及胡椒鹽。其中微甜的燒肉醬和香甜的洋葱醬配牛肉漢堡最夾；奧羅拉醬就比較酸甜開胃；辣椒醬完全不覺辣。值得一提，近門口位置設置精米機，使用日本東北的新品種虹煌米，在店內現磨脫殼，煮飯能保留米香，飯粒泛光澤，柔軟度與乾濕度適中。店內親切位是白飯、西蘭花及味噌湯可以任添，分量飽肚；椅子下有空位放袋，幾細心，不過記者離開時，衣衫吸收了一朕油煙氣味。
肉肉大米（NikuNiku Oh! Kome）
地址：新界沙田新城市廣場一樓108號舖
營業時間：上午11時至晚上10時
聯絡電話：9363-5634
備註：不接受現金支付，收八達通、VISA、Master、銀聯卡、支付寶、微信支付