捲餅食譜｜芝士牛油果、韓式泡菜 低脂又簡單的早餐！

想要化身健康餐桌的主角嗎？來學習5款全麥捲餅食譜吧。從芝士與牛油果的絕妙組合,到韓式泡菜爆香辣口味，再到清爽多汁的菠菜肉鬆和番茄雞蛋，本文提供的5款食譜應有盡有。此外，還有入口即化的雞胸肉墨西哥捲餅，為您的午餐或晚餐增添無窮變化。這些營養美味的全麥捲餅，不僅能滿足你的味蕾，只需簡單動手，就能在家輕鬆製作出健康可口的美食。趕緊學起來吧，讓生活從此多了一份健康和豐富口味。

捲餅食譜：菠菜肉鬆全麥捲餅 早餐若果想吃得營養均衡，就需要補充各種營養。而這款菠菜肉鬆全麥捲餅便可以一次過滿足多個願望，既有含有豐富食物纖維的菠菜，又有雞蛋幫助補充蛋白質，再加上香口的肉鬆，口感豐富之外，味道絕對一流！ 菠菜肉鬆全麥捲餅材料：全麥捲餅餅皮 1塊／蘑菇 2粒

菠菜 適量／雞蛋 3隻

低脂芝士 1片／肉鬆 適量

鹽 少許／黑椒 少許 菠菜肉鬆全麥捲餅做法 1.熱鑊落油，加入切好的蘑菇片和菠菜炒熟。

2.雞蛋把在碗中攪拌均勻，將蛋液倒在鑊中，並加上鹽和黑椒調味。

3.待蛋液稍微凝固後放入餅皮，但亦粘着餅皮後翻面。

4.翻面後加入芝士和肉鬆，然後將餅皮折半。

5.兩面各煎1分鐘後盛出，隨心加上低脂番茄醬或沙律醬即可。

捲餅食譜：芝士牛油果全麥捲餅 牛油果作為「超級食品」在近年特別受歡迎，不但含有豐富的蛋白質，味道亦十分香濃，製成牛油果醬特別不錯。而這款加入了牛油果和雞蛋的全麥捲餅可以說是「蛋白質炸彈」，特別適合作為早餐用來補充體力，支撐一天所需。 芝士牛油果全麥捲餅材料：全麥捲餅餅皮 1塊／牛油果 半個

雞蛋 3隻／低脂芝士 1片／蟹柳 2條

黑椒 少許／鹽 少許 芝士牛油果全麥捲餅做法 1.將熟透的牛油果壓成泥狀備用。

2.雞蛋打進碗中，加入鹽和黑椒打散。

3.熱鑊落油，加入撕開的蟹柳稍微翻炒，然後倒入蛋液。

4. 待蛋液稍微凝固後放入餅皮壓好。

5. 壓1分鐘後翻面，然後加入牛油果泥和芝士。

6. 將餅皮折半，兩面各煎1分鐘後即可。

捲餅食譜：番茄雞蛋全麥捲餅 早餐想吃得比較清淡的話，不妨簡單用蕃茄和雞蛋製作健康又好吃的全麥捲餅，不但能從番茄和雞蛋中吸收各種營養，製作方法亦十分簡單，即便是料理新手也可以輕鬆完成！ 番茄雞蛋全麥捲餅材料：全麥捲餅餅皮 1塊／番茄 1個

雞蛋 2隻／鹽 少許／黑椒 少許 番茄雞蛋全麥捲餅做法 1.番茄洗淨後切片備用。

2.熱鑊落油，將番茄片平放在平底鑊中煎軟。

3.雞蛋打進碗中，加入鹽和黑椒打散。

4.將蛋液倒入鑊中，待蛋液稍微凝固後放入餅皮壓好。

5.壓1分鐘後翻面然後將餅皮折半。

6.兩面各煎1分鐘後即可。