故宮文化博物館 x DALLOYAU「中法文化盛薈」宮廷風下午茶

香港故宮文化博物館與法國糕餅名牌DALLOYAU破天荒聯乘推出「中法文化盛薈」下午茶，手工糕點結合中式及法式元素，頗有新意！此跨界合作的下午茶即將於2025年1月2日至5月31日期間，在全港4間DALLOYAU分店以及米芝蓮一星法國餐廳ÉPURE供應。

「中法文化盛薈」下午茶靈感源自十七、十八世紀中法宮廷文化藝術交流。當時兩國宮廷匠師借鑒彼此的工藝，製作出瓷器、紡織品等。這段跨文化文流，除了有賴派遣「國王數學家」赴華的法國國王路易十四，亦多得康熙帝對外來文化的包容和好奇心。而DALLOYAU是全法國唯一一間自1682年起便為凡爾賽宮王室貴族提供甜點的美食世家。300多年前，Charles Dalloyau獲路易十四封為御廚，此後家族數代均有幸擔任御廚。適逢2024年是中法建交60周年及中法文化旅遊年，雙方跨界合作推出下午茶，透過精點帶出宮廷文化歷史故事，向這段源遠流長的中法兩國友誼致敬。

今次合作的下午茶，重點甜點有經典法國朱古力慕絲，造型參照十八世紀深受法國貴族名流青睞的中國瓷精品，由朱古力塑造出精巧的瓷瓶形狀，外表綴上冰裂紋，凝聚東方美學，而璀璨的金色飾件增添華麗的洛可可風格。杞子桂花杯把清甜的杞子桂花啫喱釀入由朱古力製成的杯子，杯子薄如蟬翼，以人手彩繪花卉圖案裝飾，盡顯糕點師的巧手功架。馬卡龍頂部的朱古力片分別印上香港故宮文化博物館及凡爾賽宮標誌性大門的圖案，象徵通往文化藝術與法式美食之旅。而法式經典甜點招牌歌劇院蛋糕，襯上法國王室的百合花圖案，外形瑰麗堂皇。還有自十九世紀以來，法國最具代表性的糕點之一栗子千層酥。

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法式鹹點都有心思！龍蝦松露三文治、煙三文魚三文治以紅色和金色作點綴，代表中國文化中的吉祥與喜慶。紅桑子鴨肝撻、田螺磨菇酥皮盒則借鑒了飾有花卉紋樣的器具而製成。糕點師別出心裁地用山楂做醬配英式鬆餅，酸甜適中，平衡牛油的膩。

提一提，「香港故宮之友」會員、香港故宮文化博物館贊助人、以及憑香港故宮文化博物館特別展覽門票或全館通行門票的博物館訪客都有著數，可享「中法文化盛薈」下午茶85折優惠。惠顧「中法文化盛薈」的顧客憑消費收據，於香港故宮文化博物館禮品店可換取精美紀念品一份。下午茶供應數量有限，須提早一天前預訂。