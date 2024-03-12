新品速遞｜淳。茶舍新推冷萃台灣蜜香紅茶 免費派12萬支試飲 內附派發日期+地點

淳。茶舍®冷萃全新推出台灣蜜香紅茶（無糖），特別邀請國際巨星舒淇擔任大中華區「首席舒壓官」，誠邀各位「超速」打工一族放慢品嚐。它們更由明天起(13日)於各大地鐵站免費樽裝茶予大家試飲，即睇派發詳情！

全新淳。茶舍 ® 冷萃台灣蜜香紅茶（無糖） 滴濾慢釀釋出天然果蜜香

淳。茶舍®冷萃全新口味 —— 台灣蜜香紅茶（無糖），嚴選自台灣花蓮舞鶴的蜜香紅茶，當中小綠葉蟬的著涎作用，令茶葉產生獨特天然果蜜清香；每片嫩葉經人手採摘，再以「冷萃滴濾慢釀」工法，用充裕的時間和緩苦澀，釋放出茶葉的甘甜原味，絕無人工添加糖份。最適合日常匆忙的上班族，放慢腳步，感受一刻回甘。

淳。茶舍®冷萃原有的日式深蒸綠茶及台灣金萱烏龍茶亦已同時換上新包裝，連同全新台灣蜜香紅茶（無糖），冷萃系列共3款飲品，現於各大便利店、超級市場、傳統士多及網上商店有售。