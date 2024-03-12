熱門搜尋:
六合彩 LOONG 9 23條立法 奧斯卡2024 大嶼山地震 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
飲食
2024-03-12 18:00:00

新品速遞｜淳。茶舍新推冷萃台灣蜜香紅茶 免費派12萬支試飲 內附派發日期+地點

分享：
新品速遞｜淳。茶舍新推冷萃台灣蜜香紅茶 免費派12萬支試飲 內附派發日期+地點

新品速遞｜淳。茶舍新推冷萃台灣蜜香紅茶 免費派12萬支試飲 內附派發日期+地點

淳。茶舍®冷萃全新推出台灣蜜香紅茶（無糖），特別邀請國際巨星舒淇擔任大中華區「首席舒壓官」，誠邀各位「超速」打工一族放慢品嚐。它們更由明天起(13)於各大地鐵站免費樽裝茶予大家試飲，即睇派發詳情！

全新淳。茶舍®冷萃台灣蜜香紅茶（無糖）　滴濾慢釀釋出天然果蜜香

淳。茶舍®冷萃全新口味 —— 台灣蜜香紅茶（無糖），嚴選自台灣花蓮舞鶴的蜜香紅茶，當中小綠葉蟬的著涎作用，令茶葉產生獨特天然果蜜清香；每片嫩葉經人手採摘，再以「冷萃滴濾慢釀」工法，用充裕的時間和緩苦澀，釋放出茶葉的甘甜原味，絕無人工添加糖份。最適合日常匆忙的上班族，放慢腳步，感受一刻回甘。

淳。茶舍®冷萃原有的日式深蒸綠茶及台灣金萱烏龍茶亦已同時換上新包裝，連同全新台灣蜜香紅茶（無糖），冷萃系列共3款飲品，現於各大便利店、超級市場、傳統士多及網上商店有售。

淳。茶舍®冷萃⽇式深蒸綠茶 淳。茶舍®冷萃台灣蜜香紅茶（無糖） 淳。茶舍®冷萃台灣蜜香紅茶（無糖） 淳。茶舍®冷萃台灣⾦萱烏⿓茶

全港免費派12萬支試飲

為了讓大家可以一嘗台灣蜜香紅茶的滋味，淳。茶舍推出兩大試飲活動：

1. 淳。茶舍®冷萃　「放慢回甘」直送辦公室

由即日起，只要透過LinkedIn登記，首200個企業即可免費獲贈一箱淳。茶舍®冷萃系列飲品（24支，口味隨機），直送到你的辦公室，讓你與同事分享冷萃的回甘茶韻，一起支持「放慢回甘」的工作文化！名額有限，先到先得。

2. 派出高級舒壓專員宣揚「放慢回甘」工作環境

2024313日起，為幫助繁忙的打工仔紓壓，淳。茶舍®在全港上下班的沿途設置「放慢回甘」補給站，並免費派出12萬支淳。茶舍®冷萃系列飲品，大家可一嚐全新冷萃系列，放慢工作節奏，感受甘甜。

 

日期

時間

地點

2024313

早上8時半至下午2

鰂魚涌港鐵站A出口

2024314

早上8時半至下午2

觀塘駿業街

2024315

早上8時半至下午2

九龍灣偉業街

2024316

下午2時半至6

銅鑼灣記利佐治街

2024317

下午2時半至6

旺角西洋菜南街

2024318

早上8時半至下午2

石門安群街

2024319

早上8時半至下午2

金鐘港鐵站C出口
淳。茶舍®冷萃限定優惠 淳。茶舍®冷萃限定優惠

此外，即日起，於城中各指定零售點及太古可口可樂eShop，推出不同「放慢回甘」優惠，希望上班族隨時以一口茶，放慢腳步，感受生活中的甘甜！

日期

指定商戶

優惠

即日起至2024411

香港太古可口可樂eShop

購買任何產品滿港幣$279（包括任何一箱「淳。茶舍」飲料），並輸入優惠碼：ATH2024，即享全單$30折扣優惠。

2024313日至326

指定7-Eleven便利店*

「放慢回甘」試飲價每支9元購買「淳。茶舍」全新冷萃系列（500毫升）（各款口味）

2024315日至411

指定大生生活超市*

於指定分店購買任何3件「淳。茶舍」系列產品（任何口味及包裝），即送全新台灣蜜香紅茶（無糖）500毫升一支。

2024322日至328

指定百佳超級市場及惠康超級市場*

以優惠價$26/4支購買任何「淳。茶舍」系列500毫升樽裝飲品（各款口味）。
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受