新品速遞｜淳。茶舍新推冷萃台灣蜜香紅茶 免費派12萬支試飲 內附派發日期+地點

淳。茶舍®冷萃全新推出台灣蜜香紅茶（無糖），特別邀請國際巨星舒淇擔任大中華區「首席舒壓官」，誠邀各位「超速」打工一族放慢品嚐。它們更由明天起(13日)於各大地鐵站免費樽裝茶予大家試飲，即睇派發詳情！
全新淳。茶舍®冷萃台灣蜜香紅茶（無糖） 滴濾慢釀釋出天然果蜜香
淳。茶舍®冷萃全新口味 —— 台灣蜜香紅茶（無糖），嚴選自台灣花蓮舞鶴的蜜香紅茶，當中小綠葉蟬的著涎作用，令茶葉產生獨特天然果蜜清香；每片嫩葉經人手採摘，再以「冷萃滴濾慢釀」工法，用充裕的時間和緩苦澀，釋放出茶葉的甘甜原味，絕無人工添加糖份。最適合日常匆忙的上班族，放慢腳步，感受一刻回甘。
淳。茶舍®冷萃原有的日式深蒸綠茶及台灣金萱烏龍茶亦已同時換上新包裝，連同全新台灣蜜香紅茶（無糖），冷萃系列共3款飲品，現於各大便利店、超級市場、傳統士多及網上商店有售。
全港免費派12萬支試飲
為了讓大家可以一嘗台灣蜜香紅茶的滋味，淳。茶舍推出兩大試飲活動：
1. 淳。茶舍®冷萃 「放慢回甘」直送辦公室
由即日起，只要透過LinkedIn登記，首200個企業即可免費獲贈一箱淳。茶舍®冷萃系列飲品（24支，口味隨機），直送到你的辦公室，讓你與同事分享冷萃的回甘茶韻，一起支持「放慢回甘」的工作文化！名額有限，先到先得。
2. 派出高級舒壓專員宣揚「放慢回甘」工作環境
由2024年3月13日起，為幫助繁忙的打工仔紓壓，淳。茶舍®在全港上下班的沿途設置「放慢回甘」補給站，並免費派出12萬支淳。茶舍®冷萃系列飲品，大家可一嚐全新冷萃系列，放慢工作節奏，感受甘甜。
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日期
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時間
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地點
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2024年3月13日
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早上8時半至下午2時
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鰂魚涌港鐵站A出口
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2024年3月14日
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早上8時半至下午2時
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觀塘駿業街
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2024年3月15日
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早上8時半至下午2時
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九龍灣偉業街
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2024年3月16日
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下午2時半至6時
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銅鑼灣記利佐治街
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2024年3月17日
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下午2時半至6時
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旺角西洋菜南街
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2024年3月18日
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早上8時半至下午2時
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石門安群街
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2024年3月19日
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早上8時半至下午2時
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金鐘港鐵站C出口
此外，即日起，於城中各指定零售點及太古可口可樂eShop，推出不同「放慢回甘」優惠，希望上班族隨時以一口茶，放慢腳步，感受生活中的甘甜！
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日期
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指定商戶
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優惠
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即日起至2024年4月11日
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香港太古可口可樂eShop
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購買任何產品滿港幣$279（包括任何一箱「淳。茶舍」飲料），並輸入優惠碼：ATH2024，即享全單$30折扣優惠。
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2024年3月13日至3月26日
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指定7-Eleven便利店*
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「放慢回甘」試飲價每支9元購買「淳。茶舍」全新冷萃系列（500毫升）（各款口味）
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2024年3月15日至4月11日
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指定大生生活超市*
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於指定分店購買任何3件「淳。茶舍」系列產品（任何口味及包裝），即送全新台灣蜜香紅茶（無糖）500毫升一支。
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2024年3月22日至3月28日
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指定百佳超級市場及惠康超級市場*
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以優惠價$26/4支購買任何「淳。茶舍」系列500毫升樽裝飲品（各款口味）。