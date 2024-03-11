新品速遞｜Häagen-Dazs全新口味脆皮雪糕批 士多啤梨抹茶／檸檬抹茶／雪糕特飲

夏日即將來臨，Häagen-Dazs全新推出兩款真果脆皮雪糕批，分別為「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」，清新水果配搭醇香抹茶，雙重滋味喚醒你的味蕾！Häagen-Dazs 更與韓國人氣護膚美妝品牌LANEIGE 聯乘，推出三重激賞活動，限時大派新品，大家絕對不能錯過！Häagen-Dazs亦邀請了近期人氣高企、新生代Y2K 女神 Nancy Kwai歸綽嶢率先試食兩款全新真果脆皮雪糕批，即睇內文詳情！

全新 脆皮雪糕批 口味「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」 全新推出的兩款真果脆皮批口味「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」，靈感來自深受亞洲人歡迎的手搖飲品，以香甜的水果融合味醇的抹茶，口感清爽同時保留了Häagen-Dazs雪糕的幼滑細膩。「士多啤梨抹茶脆皮雪糕批」以酸甜適中的熟成士多啤梨配搭抹茶，譜出優雅俏皮的美味樂章，外層由白朱古力及士多啤梨調製而成，賞心悅目的粉紅配色！「檸檬抹茶脆皮批」以酸爽綿密的檸檬雪菓配搭抹茶雪糕，首度創新相融，帶來前所未有的味覺衝擊，在抹茶脆皮的襯托下檸檬的清新酸爽更為突出，令人一試愛上！除上述單品外，超級市場更有抹茶精選系列脆皮批3支裝($79.9/件)以供選擇。 銷售點：7Eleven便利店，Circle K 及各大超市有售 建議零售價：$34/件

Häagen-Dazs 士多啤梨抹茶脆皮雪糕批 熟成士多啤梨與上乘抹茶優雅糅合，酸甜果香之中帶點清新抹茶香氣，兩者拼合出恰到好處的清爽創新滋味！外層迷人的粉色脆皮由白朱古力和士多啤梨完美融合而成，香甜之中帶點微酸，包裹着幼滑雪糕，成就多層次的味覺享受。一口咬下，恍如置身士多啤梨的香甜盛宴，同時穿梭於抹茶清新香氣之中，在初夏締造與別不同的冰爽快感！

Häagen-Dazs 檸檬抹茶脆皮批 酸甜的檸檬攪拌成綿密雪菓，配上幼滑清新的抹茶雪糕，首度創新相融，一次享受雪糕與雪菓的口感，為味蕾帶來意想不到的驚喜享受！外層裹上抹茶脆皮，令細膩優雅的茶香再度昇華，更精準地平衡出檸檬的天然酸爽味道，在初夏締造與別不同的冰爽快感。

抹茶系列真果脆皮雪糕批特飲 專門店同步登場 兩款透心涼雪糕特飲──抹茶戀語($69)及粉紅情迷($69)，同樣採用 Häagen-Dazs皇牌雲尼拿雪糕，分別加入茶凍、士多啤梨果蓉以締造多層次的豐富口感，配搭玫瑰花冰及全新推出的真果脆皮雪糕批，顏值爆燈，極致冰爽快感再昇華，一杯凍飲讓你加倍盡享Stay Cool 滋味！ 抹茶戀語($69)，以抹茶雪糕與呍呢嗱雪糕相融合，加入軟滑茶凍，牛奶及綠茶檸檬味的玫瑰花冰，搭配檸檬抹茶脆皮批，帶來極致頂級的雪糕凍飲體驗！ 粉紅情迷($69)，以呍呢嗱雪糕加上新鮮士多啤梨，清新果蓉及士多啤梨玫瑰味花冰，搭配士多啤梨抹茶脆皮雪糕批，粉紅迷必試及打卡之選！ 銷售點：全線Häagen-Dazs™ 專門店 (鑽石山專門店除外)