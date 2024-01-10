熱門搜尋:
段崇智 鄭文傑 農曆新年2024 流感 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
飲食
2024-01-10 13:11:00

新年禁忌2024 大年初一不宜剪頭髮同行房？ 赤口前30個注意事項！

分享：
新年禁忌2024 大年初一不宜剪頭髮同行房？ 赤口前30個注意事項！（am730製圖）

新年禁忌2024 大年初一不宜剪頭髮同行房？ 赤口前30個注意事項！（am730製圖）

2024年2月10日是龍年年初一，每到農曆新年的時候，不少長輩或父母都說過不許剪頭髮、洗頭髮、行房倒垃圾、掃地等新年禁忌或習俗。而其實農曆新年有著各種禁忌，一不小心可能會令整年都走霉運！以下就為大家整合了30個新年不建議做的事，進行新年裝飾時便需要特別留意！

龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖）

新年禁忌－裝飾篇

1. 忌米缸清空

米缸內的米與財運相關，如果米缸清空即有錢財被清空的意思，屬於不詳之兆，建議盡量填滿米缸。

2. 忌亂貼「福」字

不少人都會將「福」字揮春倒轉貼，以寓意「福到」。但其實只有水缸、垃圾桶等地方適合將「福」字揮春倒轉貼，大門口貼「福」的話則務必正貼。

3. 忌年初一當日貼揮春

貼揮春的最佳時間應該在大年初一前完成，建議在在年廿八進行大掃除後，年廿九至年三十中午12點前完成。而舊的揮春需要先撕下來，不可以直接把新的貼上去，同時建議先從大門口的對聯開始貼起。

需要注意米缸在農曆新年前是否處於清空的狀態。 貼在大門口或大張的「福」字揮春都需要正貼。 建議在年三十中午12時前就完成貼揮春的工作。

新年禁忌－個人篇

1. 忌洗衣、洗頭

新年時最好奇的便是可否洗頭，而掌管財富的水神生日其實便在初一和初二，所以這兩天建議不要洗衣服和洗頭，以免財富都被洗掉！

2. 忌清掃

在過年期間倒垃圾、掃地等有把家中的財氣掃掉的傳說，而初六被稱作「送窮」日，即代表要送走窮鬼、舊日的貧窮困苦等來迎接新一年的美好生活，傳統垃圾即為「窮氣」，因此不防待年初六時才清掃家中，將垃圾送走，「送窮出門」吧！

3. 年初一早餐忌吃粥

粥在過去屬窮人家才吃的食物，而年初一的早餐作為新年的第一餐，如果吃粥會有帶來厄運的意思，所以年初一的早餐需要吃得豐盛，寓意未來一年豐足富有。

4. 忌吃藥

新年吃藥有未來一整年都經常生病的意思，所以除了生病不得不吃外，一般補品、補藥也最好暫停一下。

5. 忌叫他人全名催人起床

相傳年初一如果叫人全名催人起床的話，對方一整年都會被催促做事情，所以即使要叫對方也應該以較好的態度，也不要叫對方全名。

6. 忌借錢

有指年初一借錢給別人，財產便會外流一整年，而年初一借別人的錢，則有一整年需靠外援的意思，無論哪一種都非「好意頭」。

7. 忌午睡

年初一睡午覺有讓整年都很懶情的意思，再加上客人到家裡拜年在睡午覺的話亦對人很失禮，所以盡量還是不要睡午覺。

年初一的時候盡量不要洗頭，以免把家中的財運沖走。 任何掃地、倒垃圾等活動都應該在初三前禁止。 新年期間即使生病亦不建議食粥，建議可以用清淡的麵食代替。

新年禁忌－個人篇

8. 忌穿黑白色為主色的衣服

黑或白色的衣服一般與喪服有關，而新年屬於喜慶日子，建議盡量避免穿着，改穿著紅色、黃色等色彩較為繽紛的衣服較佳。

9. 忌打破東西

新年打破東西會有一整年都破財的意思，對於做生意的人來說更是禁忌，若果真的不小心打破東西就要說「碎碎」平安，與「歲歲平安」同音來化解，並等到年初五的「破五日」才丟掉。

10. 忌出入醫院

如果不是有緊急情況或在醫院工作的話，新年時應該避免出入醫院，以免讓一整年都被疾病纏身。

11. 忌穿破爛衣服

不少人在新年都會穿著新衣服，寓意去舊迎新。但如果沒有新衣服亦應盡量避免穿著破爛衣服，避免帶來霉運。

12. 忌殺生

新年殺生有帶來血光之災、得罪神明的意思，因此建議盡量預早準備餸菜，或可以吃齋菜來避免殺生。

13. 忌被偷東西

雖然無論何事都要盡量避免被別人偷東西，但在新年被偷東西更有未來一年的錢財都被偷光的意思，因此在新年時需要特別注意。

14.忌說不吉利字眼/髒話

正所謂禍從口出，新年時需要注意使用的字眼，「死」、「四」等不吉利字眼或髒話等都不應使用，以免得罪神明。

Ad Block
新年建議穿着帶有喜慶感的紅色衣服。 如果不慎打破東西，就要說與「歲歲平安」同音的「碎碎」平安來化解。 由於年初一切忌殺生，因此不少人都會選擇食齋菜。
Ad Block

新年禁忌－家庭篇

1. 忌打罵小孩／爭吵

新年時應避免打罵小孩和爭吵，以免來年不利，家中爭吵不休。

2. 年初一忌回娘家

如果嫁出去的女兒在新年第一天回娘家，便有把娘家吃窮的意思，所以大部分女兒都會在年初二才回娘家，年初一則在婆家幫忙奉茶服侍。不過近年不少人也不按習俗，認為只要能盡孝即可。

新年期間建議和睦共處，家和萬事興。 小朋友哭喊亦有影響家中運程的意思。 通常年初二吃開年飯的時候才會回娘家。

新年禁忌－拜年篇

1.忌跟仍在睡覺的人拜年

傳說年初一時若果仍在睡覺的人拜年，對方一整年都會在病床中。 所以對方還在睡夢的時候就不要跟對方拜年，等對方起床再拜年也不遲。

2.不可空手回娘家拜年

一般出嫁後的女兒都會在年初二回家，而回家拜年的時候，女兒必須帶上賀禮，不可空手回家，送禮亦需雙數，以防單數有婚變、單身等不吉利之意。而女兒回娘家也不可午睡，以免整年都變得懶惰。

3.初三不拜年

年初三為「赤口」，容易有口舌之爭，所以通常都不會拜年、外出或宴客，而是留在家中與家人簡單地渡過。

Ad Block
不可以與仍然在床上睡覺的人拜年。 回娘家拜年時，建議贈送雙數的賀禮。 初三為赤口易起口角，建議留在家中簡單與家人渡過。

新年禁忌－日子篇

1. 初四忌出遠門

雖然年初四屬大部分上班族需要重新上班的日子，更有「初四咁嘅樣」的形容，但其實年初四是女媧創世神話的「羊日」，即常說的「三羊（陽）」開泰，屬恭迎灶神回歸民間的日子。而在當天由於有著「接神」的習俗，灶王爺與家神會回來守護家人，所以當日忌出遠門，不宜外出。

2. 初五忌動土

大部分新年禁忌都可在年初五解除，這是由於初五也被稱作「破五」，在這一天商家也會擇定吉時，鳴炮祭神，以求開張大吉。而初五更屬財神的生日，相傳人們要在這天大排宴席、燃放鞭炮等來迎接財神到來，所以不少店家也選擇在初五啟市，歡迎財神到來。但在初五當天就禁止動土，否則有可能會有災害發生。

3. 初七忌教訓小孩

年初七即是「人日」，代表人人生日，屬全家喜慶的日子，所以家長不宜在當日教訓孩子。而初七同時是「七煞日」，許多事情都不宜在這天進行，特別應避免外出遠行，以免發生意外。

4. 初八忌用針線

初八為「順星節」，屬於一個可以預知一年運氣的節日，同時也屬豐收之日，所以當日適宜放生，以表達好生之德。而年初八更是「蠶過年」的日子，所以婦女不能使用針線。

5. 初九忌曬衣服

傳說年初九為玉皇大帝的生日，也有人稱之為「過小年」，因此生肖犯太歲的人可在當日到廟中「攝太歲」。而在當日就忌曬衣服，尤其是內衣褲，以表示對玉皇大帝的尊重，否則便是對天公不恭，將會受到指責。

6. 初十忌搬動石頭

初十為石頭生日，因此當日忌搬動石頭和打磨石器等。而初十亦有賀老鼠嫁女的意思，所以人們會在當日掛花燈，稱為「添丁燈」。

初八的時候忌用針線，若有衣服需要修補需要留到另一天。 初九不適宜曬衣服。 不少店舖都會選擇在初五啟市。

新年禁忌－剪頭髮及行房？

29. 正月不宜剪頭髮

剪頭髮少不了剪刀，在傳統而言剪刀是利器，有破財或破運氣的意思，即「剪斷財路」，因此一般不建議在正月即初一至十五內剪頭髮。想享受一個清爽的農曆，建議在新年前去理髮。

30. 行房

行房在初一至初三都不建議，因為按古人說話，初一這樣做有機會令陰陽不調及傷元氣。而古時初二要兩夫妻一同返娘家，需要體力勞動，因此同樣不建議行房，保留體力。初三為赤口，容易爭執，因此不要行房免傷和氣。所以初四是農曆新年日子中，最早適應行房的日子。

Ad Block
新年禁忌－初一、初二、初三都不宜行房。（資料圖片） 新年禁忌－新年正月都不建議剪頭髮，建議在農曆新年前速速解決。（資料圖片）
Ad Block

問：2024年龍年年初一是那一日？

答：2024年2月10日是年初一。詳情按此

問：年初一拜年有甚麼禁忌

答：年初一是不可回娘家拜年，亦不可以穿黑色衫褲，最好是穿上紅色衣服詳情按此

問：為甚麼初三不拜年

答：年初三為「赤口」，容易有口舌之爭，所以通常都不會拜年、外出或宴客，而是留在家中與家人簡單地渡過。詳情按此

大年初一不宜剪頭髮同行房？ 赤口前30個注意事項！

大年初一不宜剪頭髮同行房？ 赤口前30個注意事項！

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受