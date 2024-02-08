新年食譜｜南乳燜豬肉、蠔皇冬菇等盆菜美食 五星酒店總廚教煮(有片)

農曆新年一家人食飯當然不少了盆菜！不過大家又有否想過盆菜都可以自己在家烹調呢？今次沙田凱悅酒店行政總廚張康民師傅就為各位讀者準備了一個懶人必學的簡易盆菜食譜，製作不算太繁複，而且賣相豐盛，只要跟足步驟做，相信家人對味道一定有讚冇彈！這次的懶人賀年盆菜，重點在於製作客家南乳燜豬肉木耳、蠔皇燜冬菇和蘿蔔這三道盆菜食材，另外為了更節省時間，大家可以自備雞、鴨各半隻，方便又快捷。

客家南乳燜豬肉木耳 客家南乳燜豬肉木耳材料：豬腩肉、南乳醬、玫瑰露酒、老柚、薑粒、洋蔥粒、蒜末 客家南乳燜豬肉木耳做法：

1.豬腩先用滾水白灼至七成熟，然後再切片。

2.以南乳醬及玫瑰露酒醃製兩至三小時。

3.先爆香薑粒、洋蔥粒和蒜末，並加入醃製好的豬腩，中火炒熟。

4加入老抽調色，炆煮約35－10分鐘，。最後加入木耳煮約10分鐘即成。