新年食譜｜笑口棗/角仔等3款賀年必食氣炸小食　屋企都整到！

臨近農曆新年，不少人會購買應節賀年食品，除了到街市及小店購入之外，家中有氣炸鍋的你，不妨嘗試在家中自製賀食小食！以下為大家介紹3款賀年必食氣炸小食食譜，趁農曆新年大顯廚藝！

【氣炸角仔】

提到賀年經典小食，第一時間一定會想到「角仔」。香脆可口的外皮，再加上椰絲、花生碎內餡，無論大人還是小朋友都非常喜歡。在家用氣炸鍋自製，不但較便宜，而且做法亦更健康！

材料：

低筋麵粉 120g/糖 10g/鹽 1/8茶匙/無鹽牛油 40g/蛋黃 1隻/水 40g

花生碎 80g/椰絲 10g/芝麻 10g/糖 20g