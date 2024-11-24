新店關注組｜中環居酒屋AKATSUKI Izakaya甘鯛炸串＋A5飛驒和牛三文治

坊間不少串燒店環境狹隘，難得中環新開靚裝居酒屋AKATSUKI Izakaya格局寬敞。主廚陳倩伶有逾25年著名日本餐廳豐富經驗，主理精緻串燒及炸串，由$48串起，又會炮製一系列傳統日式家常菜餚。約朋友聚會來歎日本清酒及手工啤酒，又多個好地方了！

炸串外脆內嫩 關西大阪流行炸串，此店提供15款炸串，有帶子、大蝦、生蠔、甘鯛魚這些海鮮類；亦有紫蘇雞肉卷、雞胸軟骨、豚肉露筍卷等肉類，還有炸串蔬菜。炸漿透薄輕盈，炸後金黃酥脆。像炸串甘鯛，魚鱗炸至片片豎起，帶出立鱗燒卜卜脆的咬口感，而魚肉仍鮮嫩；炸串大蝦外脆內軟，保留蝦肉的鮮甜，佐酒一流！

選用 季節當造食材 燒烤主食竟有西班牙乳豬、馬友魚一夜乾、牛胸膜！當中焦點之一用上A5飛驒和牛製作的和牛三文治，油花豐腴，入口溶化。主廚會按季節採用當造食材，如彈爽的時令蟶子會配上羽衣甘藍及松子仁調製的青醬，加上芝士脆增強豐富層次。

午市豐富定食 午市就供應一系列便當套餐，有宮崎和牛薄燒丼、蒲燒鰻魚丼、明太子冷意粉、日式擔擔麵、日式咖喱炸豬排飯等。套餐更包薯仔沙律、味噌湯、茶碗蒸、漬物，以及自選兩款開胃小菜，如關東煮、燉牛舌、炸雞等，陣容豐富飽肚。

AKATSUKI Izakaya

地址：中環都爹利街 1號地下

電話：2715 0878

營業時間：

星期一至六 午餐：正午12nn至下午2:30pm

星期一至四 晚餐：5:30pm-10:30pm，星期五及六5:30pm-12am