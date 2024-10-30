大家北上深圳應該吃過人均二百多元勁抵食即撈海鮮火鍋放題吧？記者發現九龍灣剛剛新開一間相近模式的千海水產，堪稱香港首間過萬呎即撈海鮮火鍋放題店，客人即撈海鮮即打邊爐，魚缸提供10款活海鮮，全場放題食品過百款。火鍋放題開張限定優惠最抵時段每位只需$248(11月4日開始$258)，就可以任食四小時。消費價錢同深圳差不多，任食時間卻比深圳同類火鍋放題店更長，大家不用趕急慢慢食。

大型魚缸養10款活海鮮



據知火鍋放題店為大喜屋集團的新副線，門口特置大型魚缸養10款活海鮮，包括三點蟹、大連鮑魚、大頭蝦、基圍蝦、泰國草蝦、青口、花甲、沙白、白蜆及美國貝，海產主要來自國內，客人任撈任灼任食。客人撈了鮑魚後，可交由店員清洗；三點蟹可切半，方便客人進食。除了海鮮，美國牛肩胛片及澳洲M5和牛都可以任點任食！



火鍋配料區設有生蠔專區，取3+級台山生蠔，台山盛產生蠔，頗大隻有肉地，不扁也不削。配料焦點非花膠、刺參莫屬；內臟系列有大量雞子、去了肥膏的鵝腸。一般放題少見的特色食品如心形魚腐、山藥粉皮都食到；蔬菜選擇更多達十多款，連泰國椰菜苗、紫旺菜、水蓮都供應，所有蔬菜翠綠新鮮。火鍋湯就有10款口味，想夾海鮮可自選海膽濃湯鍋或龍蝦頭鍋；喜歡重口味的可選喇沙海鮮鍋；想滋補就揀人參雞鍋或藥膳雞鍋。

