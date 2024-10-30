新店關注組｜九龍灣千海水產｜$248任食四小時 香港首間過萬呎即撈海鮮火鍋放題店

大家北上深圳應該吃過人均二百多元勁抵食即撈海鮮火鍋放題吧？記者發現九龍灣剛剛新開一間相近模式的千海水產，堪稱香港首間過萬呎即撈海鮮火鍋放題店，客人即撈海鮮即打邊爐，魚缸提供10款活海鮮，全場放題食品過百款。火鍋放題最抵時段每位只需$248，就可以任食四小時。消費價錢同深圳差不多，任食時間卻比深圳同類火鍋放題店更長，大家不用趕急慢慢食。
大型魚缸養10款活海鮮
據知火鍋放題店為大喜屋集團的新副線，門口特置大型魚缸養10款活海鮮，包括三點蟹、大連鮑魚、大頭蝦、基圍蝦、泰國草蝦、青口、花甲、沙白、白蜆及美國貝，海產主要來自國內，客人任撈任灼任食。客人撈了鮑魚後，可交由店員清洗；三點蟹可切半，方便客人進食。除了海鮮，美國牛肩胛片及澳洲M5和牛都可以任點任食！
火鍋配料區設有生蠔專區，取3+級台山生蠔，台山盛產生蠔，頗大隻有肉地，不扁也不削。配料焦點非花膠、刺參莫屬；內臟系列有大量雞子、去了肥膏的鵝腸。一般放題少見的特色食品如心形魚腐、山藥粉皮都食到；蔬菜選擇更多達十多款，連泰國椰菜苗、紫旺菜、水蓮都供應，所有蔬菜翠綠新鮮。火鍋湯就有10款口味，想夾海鮮可自選海膽濃湯鍋或龍蝦頭鍋；喜歡重口味的可選喇沙海鮮鍋；想滋補就揀人參雞鍋或藥膳雞鍋。
自助餐桌的熱葷有羊腩煲、口水雞、汁煮小龍蝦、大頭蝦及點心。廚師推介的鵝肝多士、燒香草羊鞍、川味燒鮮蠔、蒲燒鰻魚、鹽燒牛舌，則即點即煮。自助甜品及飲品區款式超多，甜品不乏Häagen-Dazs馬卡龍口味杯裝雪糕，又有自助軟雪糕機。飲品酒類不少，清酒、梅酒、白酒、燒酎甚至Hoegaarden生啤都有。整體任食任飲款式勁多！11月中旬更會進駐荃灣開設分店。
午市火鍋放題詳情
時段：12nn-4pm（任食4小時）
星期一至五 成人體驗價$248，原價$298
星期六、日及公眾假期 成人體驗價$268，原價$318
＊小童一律體驗價$188，原價$238
晚市火鍋放題詳情
時段：5pm-11pm（任食2小時）
星期一至四 成人體驗價$308，原價$358
7:30pm前離座 成人體驗價$268，原價$318
9pm後入座 成人體驗價$278，原價$328
星期五至日、公眾假期及其前夕 成人體驗價$328，原價$378
7:30pm前離座 成人體驗價$288，原價$338
9pm後入座 成人體驗價$298，原價$348
＊小童一律體驗價$188，原價$238
千海水產九龍灣店
地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓
電話：3622 2112/3622 2118
荃灣分店
地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B126舖
電話：3622 2223/3622 2226
開業日期：11月中旬